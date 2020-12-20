В Петербурге осталось 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией
В Санкт-Петербурге осталось менее 1% свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией, следует из информационной справки Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса. Документ опубликован на сайте администрации города.
На конец текущей недели в городе остались свободны 27 больничных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией, заняты – 10 504. В документе отмечается, что количество госпитализаций взрослых на 51-й неделе выросло на 6,6%, достигнув нового исторического максимума (6 139 случаев за неделю).
«Однако, по данным Федерального регистра лиц больных COVID-19, на 51-й неделе наблюдается снижение на 4% зарегистрированных новых случаев подтвержденной лабораторно коронавирусной инфекции в сравнении с 50-й неделей. Также отмечается снижение темпа прироста госпитализаций во второй половине 51-й недели», — говорится в справке.
В документе также отмечается, что на рост заболеваемости могло повлиять проведение культурно-массовых мероприятий в конце ноября.
По информации портала стопкоронавирус.рф, в Санкт-Петербурге за все время пандемии выявлено 200 813 случаев коронавируса, 6 840 из них – летальные. За последние сутки заболели 3 759 пациентов, 73 человека скончались.