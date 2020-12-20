В Петербурге осталось 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией

На конец текущей недели в городе остались свободны 27 больничных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией, заняты – 10 504. В документе отмечается, что количество госпитализаций взрослых на 51-й неделе выросло на 6,6%, достигнув нового исторического максимума (6 139 случаев за неделю).