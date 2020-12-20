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В Петербурге осталось 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией

Ведомости

В Санкт-Петербурге осталось менее 1% свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией, следует из информационной справки Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса. Документ опубликован на сайте администрации города.

На конец текущей недели в городе остались свободны 27 больничных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией, заняты – 10 504. В документе отмечается, что количество госпитализаций взрослых на 51-й неделе выросло на 6,6%, достигнув нового исторического максимума (6 139 случаев за неделю).

«Однако, по данным Федерального регистра лиц больных COVID-19, на 51-й неделе наблюдается снижение на 4% зарегистрированных новых случаев подтвержденной лабораторно коронавирусной инфекции в сравнении с 50-й неделей. Также отмечается снижение темпа прироста госпитализаций во второй половине 51-й недели», — говорится в справке.

В документе также отмечается, что на рост заболеваемости могло повлиять проведение культурно-массовых мероприятий в конце ноября.

По информации портала стопкоронавирус.рф, в Санкт-Петербурге за все время пандемии выявлено 200 813 случаев коронавируса, 6 840 из них – летальные. За последние сутки заболели 3 759 пациентов, 73 человека скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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