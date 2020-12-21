В России предложили ввести продуктовые карточки для бедных

Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать. В связи с этим премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Позже Минпромторг сообщил, что розничные цены на сахар и масло зафиксируют в пределах Урала, а в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере введут корректирующие коэффициенты в связи с высокой стоимостью транспортировки.