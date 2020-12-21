В России предложили ввести продуктовые карточки для бедных
Продуктовые карточки и социальное питание необходимо ввести в России для малоимущих из-за роста цен на базовые продукты питания, заявила глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина в интервью «РИА Новости». Такое предложение Оглоблина направила в правительство.
Оглоблина назвала недопустимым рост цен на базовые продукты в период снижения зарплат и роста безработицы. Правительство, по ее словам, зафиксировало предельные отпускные цены на сахар и растительное масло, однако такая мера будет действовать три месяца, после чего цены буетт снова диктовать рынок. Именно поэтому, по ее мнению, правительству следует ввести продуктовые карточки, социальное питание или товары первой необходимости для малоимущих.
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания начала обсуждаться после того, как на проблему обратил внимание президент России Владимир Путин. На совещании 9 декабря Путин назвал рост цен попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться.
Президент добавил, что все инструменты сдерживания цен на данные виды продуктов известны, а на их подорожание необходимо своевременно реагировать. В связи с этим премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Позже Минпромторг сообщил, что розничные цены на сахар и масло зафиксируют в пределах Урала, а в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере введут корректирующие коэффициенты в связи с высокой стоимостью транспортировки.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина выступила против госрегулирования цен на продукты. По ее словам, административные меры можно применять только в краткосрочной перспективе, так как их продление приведет к «очевидным негативным эффектам»: «законсервирует дисбаланс спроса и предложения» и спровоцирует «разрастание этого дисбаланса», снизив мотивацию производителей вкладывать средства в производство тех или иных продуктов.