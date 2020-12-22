Минобрнауки разработает рекомендации вузам для снижения стоимости обучения

Афанасьев пояснил, что в сложившейся ситуации необходимо учитывать особенности дистанционного формата в разных вузах. По его словам, в одних учреждениях преподаватели, как и прежде, находятся в постоянном контакте со студентами, тогда как в других предпочитают высылать материалы для самостоятельного изучения.