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Минобрнауки разработает рекомендации вузам для снижения стоимости обучения

Ведомости

Минобрнауки РФ работает над созданием рекомендаций высшим образовательным учреждениям страны по снижению стоимости обучения для студентов в связи с переходом на дистанционный формат, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев в ходе круглого стола в Совфеде «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

«Мы работаем над тем, чтобы сформировать рекомендации вузам, в каких случаях, на каких основаниях, в каких объемах должны быть приняты решения по снижению стоимости», — сказал он.

Афанасьев пояснил, что в сложившейся ситуации необходимо учитывать особенности дистанционного формата в разных вузах. По его словам, в одних учреждениях преподаватели, как и прежде, находятся в постоянном контакте со студентами, тогда как в других предпочитают высылать материалы для самостоятельного изучения.

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«Если, к примеру, вуз заменяет 20% своих контактных часов на фактически заочную форму, он должен провести определенное снижение», — уточнил замминистра.

Афанасьев сказал, что Минобрнауки обсуждает возможные меры с ассоциацией ректоров России. Вместе они пытаются найти «компромиссную форму», однако конкретных решений пока нет.

По словам представителя ведомства, сейчас полностью дистанционно обучаются чуть больше 61% российских студентов. Это связано с тем, что решение о переходе на удаленный режим принимает каждый конкретный вуз в зависимости от позиции властей определенного региона и Роспотребнадзора.

Ранее, 21 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину проработать вопрос снижения стоимости обучения для студентов вузов, в которых образовательный процесс преимущественно ведется дистанционно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных