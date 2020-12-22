Минобрнауки разработает рекомендации вузам для снижения стоимости обучения
Минобрнауки РФ работает над созданием рекомендаций высшим образовательным учреждениям страны по снижению стоимости обучения для студентов в связи с переходом на дистанционный формат, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев в ходе круглого стола в Совфеде «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего образования и минимизацию последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
«Мы работаем над тем, чтобы сформировать рекомендации вузам, в каких случаях, на каких основаниях, в каких объемах должны быть приняты решения по снижению стоимости», — сказал он.
Афанасьев пояснил, что в сложившейся ситуации необходимо учитывать особенности дистанционного формата в разных вузах. По его словам, в одних учреждениях преподаватели, как и прежде, находятся в постоянном контакте со студентами, тогда как в других предпочитают высылать материалы для самостоятельного изучения.
«Если, к примеру, вуз заменяет 20% своих контактных часов на фактически заочную форму, он должен провести определенное снижение», — уточнил замминистра.
Афанасьев сказал, что Минобрнауки обсуждает возможные меры с ассоциацией ректоров России. Вместе они пытаются найти «компромиссную форму», однако конкретных решений пока нет.
По словам представителя ведомства, сейчас полностью дистанционно обучаются чуть больше 61% российских студентов. Это связано с тем, что решение о переходе на удаленный режим принимает каждый конкретный вуз в зависимости от позиции властей определенного региона и Роспотребнадзора.
Ранее, 21 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минобрнауки, Минпросвещения и Минфину проработать вопрос снижения стоимости обучения для студентов вузов, в которых образовательный процесс преимущественно ведется дистанционно.