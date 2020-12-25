Умер замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко
Замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко скончался, сообщил МИД страны в Twitter. Как отмечает Sputnik Беларусь, Кравченко было 49 лет.
«Ушел из жизни выдающийся белорусский дипломат, кандидат юридических наук, заместитель министра иностранных дел Олег Иванович Кравченко. Вы всегда в наших сердцах, Олег Иванович! Ваша белорусская дипломатическая семья», — говорится в сообщении.
Кравченко пробыл на дипломатической службе более 25 лет. С января 2017 г. он работал в должности заместителя министра иностранных дел Белоруссии. В июле этого года Кравченко был назначен послом республики в США.