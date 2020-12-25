Полиция заявила об умышленном подрыве машины в американском Нэшвилле
«Федеральное бюро расследований и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ расследуют взрыв автомобиля, произошедший в 6:30 утра на 2-й авеню. Есть подозрения, что это был умышленный акт», — говорится в сообщении полиции Нэшвилла.
CNN со ссылкой на представителя пожарного департамента Нэшвилла сообщает о троих пострадавших. Их госпитализировали в городской госпиталь, ни один из них не находится в критическом состоянии. По его словам, один из раненых — пожарный.
На фото, выложенных пресс-службами городских экстренных служб и полиции, видно место взрыва, клубы дыма, здания с выбитыми окнами, а также куски кирпича и деревянных перекрытий на улице.
Жителей призвали воздерживаться от посещения 2-й авеню.