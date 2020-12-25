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Полиция заявила об умышленном подрыве машины в американском Нэшвилле

Ведомости

В центре американского Нэшвилла в штате Теннесси взорвался автомобиль, три человека ранены, сообщает городская полиция в Facebook. По данным правоохранителей, взрыв был организован «умышленно».

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«Федеральное бюро расследований и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ расследуют взрыв автомобиля, произошедший в 6:30 утра на 2-й авеню. Есть подозрения, что это был умышленный акт», — говорится в сообщении полиции Нэшвилла.

CNN со ссылкой на представителя пожарного департамента Нэшвилла сообщает о троих пострадавших. Их госпитализировали в городской госпиталь, ни один из них не находится в критическом состоянии. По его словам, один из раненых — пожарный.

На фото, выложенных пресс-службами городских экстренных служб и полиции, видно место взрыва, клубы дыма, здания с выбитыми окнами, а также куски кирпича и деревянных перекрытий на улице.

Жителей призвали воздерживаться от посещения 2-й авеню.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных