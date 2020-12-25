Старшеклассники могут вернуться к очному обучению после новогодних каникул
Учащиеся 6-11 классов московских школ могут вернуться к очному формату обучения, если позволит эпидемическая ситуация. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
«Если ситуация позволит, — определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая, — то и в Москве после зимних каникул 6-11 классы тоже перейдут к очному формату обучения», — сказал он (цитата по ТАСС).
В Москве действует ряд ограничений для борьбы с распространением коронавируса. С 28 сентября пожилым москвичам и жителям города с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 октября работодатели должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, всех пожилых работников и людей с хроническими заболеваниями. Школьники с 6 по 11 класс, студенты городских колледжей и вузов учатся дистанционно. Младшеклассники продолжают очное обучение.