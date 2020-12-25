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Старшеклассники могут вернуться к очному обучению после новогодних каникул

Ведомости

Учащиеся 6-11 классов московских школ могут вернуться к очному формату обучения, если позволит эпидемическая ситуация. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

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«Если ситуация позволит, — определенная стабилизация уже есть, хотя ситуация непростая, — то и в Москве после зимних каникул 6-11 классы тоже перейдут к очному формату обучения», — сказал он (цитата по ТАСС).

В Москве действует ряд ограничений для борьбы с распространением коронавируса. С 28 сентября пожилым москвичам и жителям города с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию. С 5 октября работодатели должны перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, всех пожилых работников и людей с хроническими заболеваниями. Школьники с 6 по 11 класс, студенты городских колледжей и вузов учатся дистанционно. Младшеклассники продолжают очное обучение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных