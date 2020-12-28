Казахстан планирует закупить американскую вакцину от коронавируса

В Минздраве отметили, что у вакцины жесткие требования к транспортировке и хранению — температура должна составлять до -70 градусов. Американо-немецкая вакцина, по словам вице-министра, стоит до двух раз дороже, чем российская. И.о. зампредседателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Нурлыбек Асылбеков рассказал, что 30 декабря пройдут переговоры с компанией Pfizer по ускорению поставки вакцины в Казахстан.