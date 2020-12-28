Казахстан планирует закупить американскую вакцину от коронавируса
Власти Казахстана подписали соглашение по поставке в страну вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, сообщило агентство МИА «Казинформ» со ссылкой на первого вице-министра здравоохранения Марата Шоранова.
«Все будет зависеть от производственных мощностей и способности данной компании поставлять данный препарат на территорию республики», — рассказал Шоранов.
В Минздраве отметили, что у вакцины жесткие требования к транспортировке и хранению — температура должна составлять до -70 градусов. Американо-немецкая вакцина, по словам вице-министра, стоит до двух раз дороже, чем российская. И.о. зампредседателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Нурлыбек Асылбеков рассказал, что 30 декабря пройдут переговоры с компанией Pfizer по ускорению поставки вакцины в Казахстан.
21 декабря в Казахстане началось производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Массовая вакцинация препаратом начнется в стране в феврале 2021 года.
«Спутник V» стала первой зарегистрированной российской вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.