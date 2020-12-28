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Казахстан планирует закупить американскую вакцину от коронавируса

Ведомости

Власти Казахстана подписали соглашение по поставке в страну вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, сообщило агентство МИА «Казинформ» со ссылкой на первого вице-министра здравоохранения Марата Шоранова.

«Все будет зависеть от производственных мощностей и способности данной компании поставлять данный препарат на территорию республики», — рассказал Шоранов.

В Минздраве отметили, что у вакцины жесткие требования к транспортировке и хранению — температура должна составлять до -70 градусов. Американо-немецкая вакцина, по словам вице-министра, стоит до двух раз дороже, чем российская. И.о. зампредседателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Нурлыбек Асылбеков рассказал, что 30 декабря пройдут переговоры с компанией Pfizer по ускорению поставки вакцины в Казахстан.

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21 декабря в Казахстане началось производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Массовая вакцинация препаратом начнется в стране в феврале 2021 года.

«Спутник V» стала первой зарегистрированной российской вакциной от коронавируса. Ее зарегистрировали 11 августа. По данным разработчика препарата — центра Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. 

Ранее по теме: В Казахстане начали производство российской вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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