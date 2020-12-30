Сахалин получил контрольный пакет акций авиакомпании «Аврора»

В марте сообщалось, что «Аэрофлот» и Росимущество проведут рыночную оценку 51% акций «Авроры», после чего их выкупит Сахалинская область, консолидировав таким образом 100%. При этом уточнялось, что сам «Аэрофлот» не будет принимать участия в дальневосточном проекте, так как для него нет подходящих отечественных самолетов. Источники «Ведомостей» в мае оценивали возможные затраты правительства на проект по созданию дальневосточной авиакомпании в 30 млрд руб.