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Сахалин получил контрольный пакет акций авиакомпании «Аврора»

Ведомости

Правительство Сахалинской области получило контрольный пакет акций авиакомпании «Аврора», созданной для обеспечения перевозок в дальневосточном федеральном округе. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Контрольный пакет акций авиакомпании "Аврора" передан правительству Сахалинской области. Теперь регион — единственный владелец этого стратегического перевозчика», — цитирует Мишустина пресс-служба Кремля. По его словам, пакет, принадлежавший «Аэрофлоту», на базе которого был создан перевозчик, был передан региону по цене в один рубль.

«Десять дальневосточных субъектов Российской Федерации получат пакет акций этой объединённой компании в обмен на консолидацию их авиационных активов», — добавил Мишустин. Он также рассказал, что «Аврора» будет использовать «современные отечественные самолёты, передовые технологии, гибкую систему управления маршрутами».

В марте сообщалось, что «Аэрофлот» и Росимущество проведут рыночную оценку 51% акций «Авроры», после чего их выкупит Сахалинская область, консолидировав таким образом 100%. При этом уточнялось, что сам «Аэрофлот» не будет принимать участия в дальневосточном проекте, так как для него нет подходящих отечественных самолетов. Источники «Ведомостей» в мае оценивали возможные затраты правительства на проект по созданию дальневосточной авиакомпании в 30 млрд руб.

Пока «Аврора» летает только на иностранных судах: среднемагистральных Airbus 319 (10 шт.) и турбовинтовых региональных DHC-6 Twin Otter и Bombardier различных моделей (13 шт. вместимостью от 19 до 70 кресел). Планируется, что их место на дальневосточных маршрутах займет разрабатываемый легкий магистральный турбовинтовой самолет «Байкал». Он создается для замещения морально и физически устаревшего Ан-2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных