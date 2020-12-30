Сахалин получил контрольный пакет акций авиакомпании «Аврора»
Правительство Сахалинской области получило контрольный пакет акций авиакомпании «Аврора», созданной для обеспечения перевозок в дальневосточном федеральном округе. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Контрольный пакет акций авиакомпании "Аврора" передан правительству Сахалинской области. Теперь регион — единственный владелец этого стратегического перевозчика», — цитирует Мишустина пресс-служба Кремля. По его словам, пакет, принадлежавший «Аэрофлоту», на базе которого был создан перевозчик, был передан региону по цене в один рубль.
«Десять дальневосточных субъектов Российской Федерации получат пакет акций этой объединённой компании в обмен на консолидацию их авиационных активов», — добавил Мишустин. Он также рассказал, что «Аврора» будет использовать «современные отечественные самолёты, передовые технологии, гибкую систему управления маршрутами».
В марте сообщалось, что «Аэрофлот» и Росимущество проведут рыночную оценку 51% акций «Авроры», после чего их выкупит Сахалинская область, консолидировав таким образом 100%. При этом уточнялось, что сам «Аэрофлот» не будет принимать участия в дальневосточном проекте, так как для него нет подходящих отечественных самолетов. Источники «Ведомостей» в мае оценивали возможные затраты правительства на проект по созданию дальневосточной авиакомпании в 30 млрд руб.
Пока «Аврора» летает только на иностранных судах: среднемагистральных Airbus 319 (10 шт.) и турбовинтовых региональных DHC-6 Twin Otter и Bombardier различных моделей (13 шт. вместимостью от 19 до 70 кресел). Планируется, что их место на дальневосточных маршрутах займет разрабатываемый легкий магистральный турбовинтовой самолет «Байкал». Он создается для замещения морально и физически устаревшего Ан-2.