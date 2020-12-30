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Поисково-спасательная операция в районе крушения судна в Баренцевом море завершена

Ведомости

Росморречфлот завершил активную фазу поисково-спасательной операции в районе крушения рыболовецкого судна «Онега», затонувшего в Баренцевом море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«30 декабря в 15:00 мск активная фаза проведения поисково-спасательной операции по факту гибели рыболовецкого судна "Онега" завершена. Поисково-спасательные работы прекращены», — цитирует агентство представителя предприятия. По его словам, задействованные в поисках суда возвращаются в места своего пребывания либо к рыболовецкому промыслу.

Ранее глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что правительство окажет материальную помощь семьям пропавших без вести моряков с судна «Онега». По данным следствия, утром 28 декабря рыболовецкое судно «Онега» опрокинулось и затонуло в Баренцевом море. За бортом оказались 19 человек, двоих из них спасли, 17 пропали без вести. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта (ч.3 ст.263 УК РФ).

Ранее по теме: Семьи пропавших без вести моряков с судна «Онега» получат по 1 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных