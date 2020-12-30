Поисково-спасательная операция в районе крушения судна в Баренцевом море завершена

Ранее глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что правительство окажет материальную помощь семьям пропавших без вести моряков с судна «Онега». По данным следствия, утром 28 декабря рыболовецкое судно «Онега» опрокинулось и затонуло в Баренцевом море. За бортом оказались 19 человек, двоих из них спасли, 17 пропали без вести. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта (ч.3 ст.263 УК РФ).