Поисково-спасательная операция в районе крушения судна в Баренцевом море завершена
Росморречфлот завершил активную фазу поисково-спасательной операции в районе крушения рыболовецкого судна «Онега», затонувшего в Баренцевом море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«30 декабря в 15:00 мск активная фаза проведения поисково-спасательной операции по факту гибели рыболовецкого судна "Онега" завершена. Поисково-спасательные работы прекращены», — цитирует агентство представителя предприятия. По его словам, задействованные в поисках суда возвращаются в места своего пребывания либо к рыболовецкому промыслу.
Ранее глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что правительство окажет материальную помощь семьям пропавших без вести моряков с судна «Онега». По данным следствия, утром 28 декабря рыболовецкое судно «Онега» опрокинулось и затонуло в Баренцевом море. За бортом оказались 19 человек, двоих из них спасли, 17 пропали без вести. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта (ч.3 ст.263 УК РФ).