Семьи пропавших без вести моряков с судна «Онега» получат по 1 млн рублей
Правительство Мурманской области окажет материальную помощь семьям пропавших без вести моряков с судна «Онега», затонувшего накануне в Баренцевом море, сообщил в своем Instagram глава региона Андрей Чибис.
«Мы окажем необходимую поддержку семьям. Каждая семья получит по одному миллиону рублей. Кроме того, мы дополнительно отработаем адресную помощь для близких погибших», — сказал Чибис. По его словам, в Мурманской области 29 декабря объявлен день траура по погибшим.
По данным следствия, утром 28 декабря рыболовецкое судно «Онега» опрокинулось и затонуло в Баренцевом море. За бортом оказались 19 человек, двоих из них спасли, 17 пропали без вести. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта (ч.3 ст.263 УК РФ).
Источник «Интерфакса» рассказывал, что катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спасательными средствами никто не успел.
28 декабря соболезнования семьям погибших при крушении судна «Онега» в Баренцевом море выразил президент России Владимир Путин.