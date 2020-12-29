Семьи пропавших без вести моряков с судна «Онега» получат по 1 млн рублей

«Мы окажем необходимую поддержку семьям. Каждая семья получит по одному миллиону рублей. Кроме того, мы дополнительно отработаем адресную помощь для близких погибших», — сказал Чибис. По его словам, в Мурманской области 29 декабря объявлен день траура по погибшим.