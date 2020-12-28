СК возбудил уголовное дело после крушения судна в Баренцевом море

По предварительным данным, утром 28 декабря судно опрокинулось и затонуло в Баренцевом море. За бортом оказались 19 человек, двух из них спасли, 17 пропали без вести. По предварительным данным следствия, на судне сработал спасательный буй. Информация об этом тут же поступила в спасательную службу.