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СК возбудил уголовное дело после крушения судна в Баренцевом море

Ведомости

Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после крушения рыболовецкого судна «Онега» с 19 рыбаками на борту. Дело будет расследоваться по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта (ч.3 ст.263 УК РФ), говорится на сайте СКР.

По предварительным данным, утром 28 декабря судно опрокинулось и затонуло в Баренцевом море. За бортом оказались 19 человек, двух из них спасли, 17 пропали без вести. По предварительным данным следствия, на судне сработал спасательный буй. Информация об этом тут же поступила в спасательную службу.

Источник «Интерфакса» рассказывал, что катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спасательными средствами никто не успел. «Людей буквально смыло с палубы в море», — сообщил он.

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В районе крушения был сильный мороз и ветер. По словам собеседника агентства, шансов продержаться в таких условиях даже в гидрокостюмах практически нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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