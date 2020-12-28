СК возбудил уголовное дело после крушения судна в Баренцевом море
Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело после крушения рыболовецкого судна «Онега» с 19 рыбаками на борту. Дело будет расследоваться по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта (ч.3 ст.263 УК РФ), говорится на сайте СКР.
По предварительным данным, утром 28 декабря судно опрокинулось и затонуло в Баренцевом море. За бортом оказались 19 человек, двух из них спасли, 17 пропали без вести. По предварительным данным следствия, на судне сработал спасательный буй. Информация об этом тут же поступила в спасательную службу.
Источник «Интерфакса» рассказывал, что катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спасательными средствами никто не успел. «Людей буквально смыло с палубы в море», — сообщил он.
В районе крушения был сильный мороз и ветер. По словам собеседника агентства, шансов продержаться в таких условиях даже в гидрокостюмах практически нет.