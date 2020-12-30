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Доступ к Красной площади ограничат на Новый год

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Жители России не смогут пройти на Красную площадь в Москве после 18:00 31 декабря из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 мск 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен», — сказано в сообщении.

Ранее, 11 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене народных гуляний в Новый год и Рождество в связи с пандемией. Культурно-развлекательные мероприятия были отменены. Заведениям общественного питания запретили проводить корпоративы в праздничную ночь.

При этом Собянин уточнил, что граждане могут гулять по улицам в Новый год. Мэр также призвал провести праздники дома и воздержаться от посещения мест скопления людей.

Москва лидирует среди регионов России по числу граждан с выявленным коронавирусом. За время пандемии таковых зафиксировали 803 203, следует из статистики оперштаба на 30 декабря. Всего в стране вирус был выявлен у 3 131 550 граждан. Из них 2 525 418 выздоровели, 56 426 человека умерли, 549 706 болеют в настоящий момент.

Ранее по теме: В Москве отменили народные гуляния на Новый год и Рождество

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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