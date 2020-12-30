Доступ к Красной площади ограничат на Новый год
Жители России не смогут пройти на Красную площадь в Москве после 18:00 31 декабря из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
«В целях обеспечения соблюдения введенных ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей после 18:00 мск 31 декабря 2020 года доступ граждан на Красную площадь будет ограничен», — сказано в сообщении.
Ранее, 11 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене народных гуляний в Новый год и Рождество в связи с пандемией. Культурно-развлекательные мероприятия были отменены. Заведениям общественного питания запретили проводить корпоративы в праздничную ночь.
При этом Собянин уточнил, что граждане могут гулять по улицам в Новый год. Мэр также призвал провести праздники дома и воздержаться от посещения мест скопления людей.
Москва лидирует среди регионов России по числу граждан с выявленным коронавирусом. За время пандемии таковых зафиксировали 803 203, следует из статистики оперштаба на 30 декабря. Всего в стране вирус был выявлен у 3 131 550 граждан. Из них 2 525 418 выздоровели, 56 426 человека умерли, 549 706 болеют в настоящий момент.