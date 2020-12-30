Доступ к Красной площади ограничат на Новый год

Москва лидирует среди регионов России по числу граждан с выявленным коронавирусом. За время пандемии таковых зафиксировали 803 203, следует из статистики оперштаба на 30 декабря. Всего в стране вирус был выявлен у 3 131 550 граждан. Из них 2 525 418 выздоровели, 56 426 человека умерли, 549 706 болеют в настоящий момент.