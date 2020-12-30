Гвинея получила первую партию вакцины «Спутник V»
Гвинея получила 60 доз российской вакцины «Спутник V» и начала вакцинацию на экспериментальной основе, сообщает Africaguinee со ссылкой на представителя национального агентства по вопросам санитарной безопасности Сори Кейру.
«Эти тесты проводятся на экспериментальной основе. По договоренности с российскими властями, которые уже начали вакцинацию у себя, правительство Гвинеи смогло получить 60 доз вакцин», — сказал он. По его словам, вакцинировать будут добровольцев, которым от 50 лет.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что в России произвели более 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», до конца года в гражданский оборот поступит около 1 млн доз препарата.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%.