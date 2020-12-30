Гвинея получила первую партию вакцины «Спутник V»

«Эти тесты проводятся на экспериментальной основе. По договоренности с российскими властями, которые уже начали вакцинацию у себя, правительство Гвинеи смогло получить 60 доз вакцин», — сказал он. По его словам, вакцинировать будут добровольцев, которым от 50 лет.