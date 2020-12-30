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СК начал проверку после гибели спикера Ярославской облдумы

Ведомости

Следственный комитет начал проверку по факту смерти в ДТП спикера Ярославской областной думы Алексея Константинова, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Тверской области.

«По факту произошедшей трагедии следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сегодня в следственный отдел поступило сообщение о ДТП, которое произошло около 14 часов дня на 90 км автодороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец. Автомобиль Hyundai Santa Fe, которым управлял спикер думы, столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 37-летней женщины, которая в результате аварии была госпитализирована в больницу, рассказали в ведомстве.

О гибели спикера Ярославской областной думы Алексея Константинова ранее сообщил глава региона Дмитрий Миронов. Погибший занимал должность спикера Ярославской областной думы с сентября 2018 г. До этого он руководил Ростовским муниципальным районом Ярославской области, был отмечен медалями «За отличие в военной службе» I степени, «За безупречную службу» III и II степени, имеет другие награды.

Ранее по теме: Погиб спикер Ярославской областной думы Константинов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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