СК начал проверку после гибели спикера Ярославской облдумы

Ранее сегодня в следственный отдел поступило сообщение о ДТП, которое произошло около 14 часов дня на 90 км автодороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец. Автомобиль Hyundai Santa Fe, которым управлял спикер думы, столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 37-летней женщины, которая в результате аварии была госпитализирована в больницу, рассказали в ведомстве.