СК начал проверку после гибели спикера Ярославской облдумы
Следственный комитет начал проверку по факту смерти в ДТП спикера Ярославской областной думы Алексея Константинова, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Тверской области.
«По факту произошедшей трагедии следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сегодня в следственный отдел поступило сообщение о ДТП, которое произошло около 14 часов дня на 90 км автодороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец. Автомобиль Hyundai Santa Fe, которым управлял спикер думы, столкнулся с автомобилем Mazda под управлением 37-летней женщины, которая в результате аварии была госпитализирована в больницу, рассказали в ведомстве.
О гибели спикера Ярославской областной думы Алексея Константинова ранее сообщил глава региона Дмитрий Миронов. Погибший занимал должность спикера Ярославской областной думы с сентября 2018 г. До этого он руководил Ростовским муниципальным районом Ярославской области, был отмечен медалями «За отличие в военной службе» I степени, «За безупречную службу» III и II степени, имеет другие награды.