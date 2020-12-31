Китай одобрил выход на рынок вакцины от Sinopharm
Государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной китайской фармацевтической компанией Sinopharm, сообщает агентство «Синьхуа».
В ведомстве сообщили, что эффективность вакцины по результатам исследований подтверждена на уровне 79,34%. Это «соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения и Национального управления по контролю за продуктами и лекарствами».
Китайская вакцина уже проходила испытания за пределами страны — в России, Бахрейне, Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ), Иордании, Перу и Аргентине. Причем Бахрейн и ОАЭ уже одобрили использование препарата. Накануне Украина подписала соглашение 1,8 млн доз китайской вакцины.
Первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса стала «Спутник V» — ее использование было одобрено российскими властями 11 августа. По данным разработчика препарата — центра им. Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Первой зарубежной страной, одобрившей использование препарата, стала Белоруссия.