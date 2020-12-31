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Китай одобрил выход на рынок вакцины от Sinopharm

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Государственное управление по лекарственным средствам Китая одобрило использование вакцины от коронавируса, разработанной китайской фармацевтической компанией Sinopharm, сообщает агентство «Синьхуа».

В ведомстве сообщили, что эффективность вакцины по результатам исследований подтверждена на уровне 79,34%. Это «соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения и Национального управления по контролю за продуктами и лекарствами». 

Китайская вакцина уже проходила испытания за пределами страны — в России, Бахрейне, Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ), Иордании, Перу и Аргентине. Причем Бахрейн и ОАЭ уже одобрили использование препарата. Накануне Украина подписала соглашение 1,8 млн доз китайской вакцины.

Первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса стала «Спутник V» — ее использование было одобрено российскими властями 11 августа. По данным разработчика препарата — центра им. Гамалеи — эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Первой зарубежной страной, одобрившей использование препарата, стала Белоруссия.

Ранее по теме: Украина закупит китайскую вакцину от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных