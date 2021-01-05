Россияне рассказали о своих главных страхах в 2021 году

Кроме того, 27% респондентов опасаются безденежья, 17% – проблем со здоровьем, 11% – что 2021 г. в плане потрясений окажется хуже 2020 г., 7% тревожатся об образовании детей, 6% боятся продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений, по 5% – одиночества и обвала рубля, 4% – что в 2021 г. не откроют границы.