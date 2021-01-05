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Россияне рассказали о своих главных страхах в 2021 году

Ведомости

Треть – 33% – россиян боятся потерять работу в 2021 г., к такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса SuperJob в результате опроса, в котором участвовали 1600 экономически активных граждан старше 18 лет.

«33% опрошенных боятся потерять имеющуюся или не найти новую хорошую работу», – сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования.

Кроме того, 27% респондентов опасаются безденежья, 17% – проблем со здоровьем, 11% – что 2021 г. в плане потрясений окажется хуже 2020 г., 7% тревожатся об образовании детей, 6% боятся продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений, по 5% – одиночества и обвала рубля, 4% – что в 2021 г. не откроют границы.

Не испытывают страхов 22% россиян – в основном, молодежь до 24 лет и россияне с зарплатой от 80 000 руб. в месяц. Женщин чаще беспокоит работа, деньги и здоровье, мужчин – продление ограничений из-за коронавируса, курс доллара и одиночество, рассказали аналитики.

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» представил результаты опроса, согласно которым рост цен и качество медицины являются основными страхами россиян в период пандемии. Кроме того, 52% респондентов боятся низких зарплат, 42% – роста безработицы, 41% – кризиса в экономике, 33% – новых волн заболеваемости коронавирусом, 32% – коррупции.

Ранее по теме: Россияне назвали главные страхи в период пандемии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных