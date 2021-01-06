Тела двух погибших извлекли из-под завалов в золоторудной шахте на Камчатке
Спасатели извлекли тело двух погибших из под завалов после обрушений в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Тревожное зарево», которая ведет добычу на этом месторождении.
«Второй человек обнаружен мертвым и извлечен [из-под завалов]. Поисковые работы завершены», — цитирует агентство собеседника.
Информация об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения поступила в МЧС сегодня около полудня по местному времени. Сообщалось, что под завалами оказались пять человек. Позднее трое из них выбрались на поверхность самостоятельно.
По данным правительства Камчатки, Асачинское золоторудное месторождение находится в 160 км от Петропавловска-Камчатского. Лицензии на право пользования недрами месторождения принадлежат ЗАО «Тревожное Зарево». Рудник является одним из основных месторождений золота в Южно-Камчатском районе.