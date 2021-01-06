На Камчатке пять человек оказались под завалами в золоторудной шахте
Пять работников Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке, по предварительным данным, оказались под завалами после обрушения в шахтах, говорится на сайте правительства региона. Три человека смогли выбраться самостоятельно, судьба еще двоих неизвестна.
Министр спецпрограмм Камчатского края Александр Заболиченко рассказал, что сейчас идет разбор завала в шахте. Связи с пропавшими работниками нет, добавил Заболиченко.
Елизовская городская прокуратура начала проверку по факту обрушения в шахтах месторождения, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным правительства Камчатки, Асачинское золоторудное месторождение находится в 160 км от Петропавловска-Камчатского. Лицензии на право пользования недрами месторождения принадлежат ЗАО «Тревожное Зарево». Рудник является одним из основных месторождений золота в Южно-Камчатском районе.