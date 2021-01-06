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На Камчатке пять человек оказались под завалами в золоторудной шахте

Ведомости

Пять работников Асачинского золоторудного месторождения на Камчатке, по предварительным данным, оказались под завалами после обрушения в шахтах, говорится на сайте правительства региона. Три человека смогли выбраться самостоятельно, судьба еще двоих неизвестна.

Министр спецпрограмм Камчатского края Александр Заболиченко рассказал, что сейчас идет разбор завала в шахте. Связи с пропавшими работниками нет, добавил Заболиченко.

Елизовская городская прокуратура начала проверку по факту обрушения в шахтах месторождения, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным правительства Камчатки, Асачинское золоторудное месторождение находится в 160 км от Петропавловска-Камчатского. Лицензии на право пользования недрами месторождения принадлежат ЗАО «Тревожное Зарево». Рудник является одним из основных месторождений золота в Южно-Камчатском районе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных