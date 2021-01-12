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Минприроды планирует строить в России типовые приюты для бездомных животных

Ведомости

Минприроды разрабатывает федеральный проект, предусматривающий создание в стране сети типовых приютов для бездомных животных, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства главе думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову. Подразумевается, что средства на софинансирование строительства приютов будут впервые выделены из федерального бюджета.

«В регионах по 50-60 млн руб. тратят на строительство приюта, а в итоге получается концлагерь для собак. А за эти деньги можно построить три хороших приюта по типовым проектам», — сказал Бурматов. Он добавил, что на данный момент в стране существует лишь треть необходимого количества мест в приютах для бездомных животных.

Из письма, на которое ссылается «Коммерсантъ», также следует, что Минприроды обсуждал создание такой сети с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Минстроем РФ. В АСИ сообщили, что получили два проекта типовых приютов, где первый включает в себя центр стерилизации с ветеринарной клиникой, карантинной зоной, вольерами и самим приютом, а второй является центром гуманного обращения с животными, который поможет им обрести новых хозяев.

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По оценкам экспертов, стоимость реализации проекта может составить 10-25 млн руб. Подразумевается, что из федерального бюджета будет покрываться лишь часть затрат. Остальные средства должны направить регионы. При этом в Минприроды подчеркнули, что предельный уровень софинансирования из федерального бюджета пока не определен.

Представить предложения по развитию в России сети приютов для бездомных животных поручил в июле прошлого года президент страны Владимир Путин. Также в 2020 г. начал действовать закон «Об ответственном обращении с животными», в соответствии с которым основанием для эвтаназии животного может быть только неизлечимая болезнь, доставляющая физические страдания. Теперь единственным методом регулирования количества бездомных животных стала схема ОСВВ: отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск. Согласно ей, бездомных животных нужно помещать в приют и содержать до естественной смерти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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