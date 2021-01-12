Минприроды планирует строить в России типовые приюты для бездомных животных
Минприроды разрабатывает федеральный проект, предусматривающий создание в стране сети типовых приютов для бездомных животных, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства главе думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиру Бурматову. Подразумевается, что средства на софинансирование строительства приютов будут впервые выделены из федерального бюджета.
«В регионах по 50-60 млн руб. тратят на строительство приюта, а в итоге получается концлагерь для собак. А за эти деньги можно построить три хороших приюта по типовым проектам», — сказал Бурматов. Он добавил, что на данный момент в стране существует лишь треть необходимого количества мест в приютах для бездомных животных.
Из письма, на которое ссылается «Коммерсантъ», также следует, что Минприроды обсуждал создание такой сети с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Минстроем РФ. В АСИ сообщили, что получили два проекта типовых приютов, где первый включает в себя центр стерилизации с ветеринарной клиникой, карантинной зоной, вольерами и самим приютом, а второй является центром гуманного обращения с животными, который поможет им обрести новых хозяев.
По оценкам экспертов, стоимость реализации проекта может составить 10-25 млн руб. Подразумевается, что из федерального бюджета будет покрываться лишь часть затрат. Остальные средства должны направить регионы. При этом в Минприроды подчеркнули, что предельный уровень софинансирования из федерального бюджета пока не определен.
Представить предложения по развитию в России сети приютов для бездомных животных поручил в июле прошлого года президент страны Владимир Путин. Также в 2020 г. начал действовать закон «Об ответственном обращении с животными», в соответствии с которым основанием для эвтаназии животного может быть только неизлечимая болезнь, доставляющая физические страдания. Теперь единственным методом регулирования количества бездомных животных стала схема ОСВВ: отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск. Согласно ей, бездомных животных нужно помещать в приют и содержать до естественной смерти.