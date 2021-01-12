Минприроды планирует строить в России типовые приюты для бездомных животных

Из письма, на которое ссылается «Коммерсантъ», также следует, что Минприроды обсуждал создание такой сети с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Минстроем РФ. В АСИ сообщили, что получили два проекта типовых приютов, где первый включает в себя центр стерилизации с ветеринарной клиникой, карантинной зоной, вольерами и самим приютом, а второй является центром гуманного обращения с животными, который поможет им обрести новых хозяев.