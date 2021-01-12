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В России стартовал конкурс для политологов

Ведомости

Экспертный институт социальных исследований и платформа «Россия — страна возможностей» запустили «Конкурс политологов» для политических консультантов, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Победители (конкурса) получат наставников из числа лучших специалистов социально-политической экспертизы и управления, получат возможность принять участие в специально созданной программе подготовки и дополнительного обучения», — сказал Кириенко журналистам в Москве.

«Этот конкурс даст возможность многим молодым специалистам показать себя, попробовать себя, откроет для них социальные лифты», — добавил он.

По словам Кириенко, финал конкурса запланирован на май текущего года. Все победители получат реальную возможность быть задействованными в предстоящих политических событиях в стране как на региональном, так и федеральном уровне.

«2021 год будет богат на политические события: предстоят не только выборы в Госдуму, но и различные выборы на региональном и муниципальном уровнях. Понятно, что в таких условиях есть спрос на политических консультантов и политических технологов. Наша задача — отобрать возможных кандидатов для подобного рода работы», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Конкурс состоит из четырёх этапов: в первую очередь участники подают заявки и выполняют первые задания, успешно прошедшие регистрацию допускаются до онлайн-тестирования. После этого конкурсанты принимают участие в полуфинале, который будет проводиться отдельно по каждому треку — для политических экспертов и политических менеджеров. 

«Участие в конкурсе может принять любой гражданин РФ старше 18 лет, но для участия нужно иметь опыт реализации хотя бы одного проекта, так или иначе связанного с выборной тематикой, аналитикой. Информацию о нем необходимо представить в оргкомитет конкурса», — добавил Комиссаров.

Победители конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке. В число наставников конкурса вошли российские политические эксперты, политологи и политтехнологи, они будут содействовать развитию победителей в течение года после завершения конкурса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных