В России стартовал конкурс для политологов
Экспертный институт социальных исследований и платформа «Россия — страна возможностей» запустили «Конкурс политологов» для политических консультантов, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Победители (конкурса) получат наставников из числа лучших специалистов социально-политической экспертизы и управления, получат возможность принять участие в специально созданной программе подготовки и дополнительного обучения», — сказал Кириенко журналистам в Москве.
«Этот конкурс даст возможность многим молодым специалистам показать себя, попробовать себя, откроет для них социальные лифты», — добавил он.
По словам Кириенко, финал конкурса запланирован на май текущего года. Все победители получат реальную возможность быть задействованными в предстоящих политических событиях в стране как на региональном, так и федеральном уровне.
«2021 год будет богат на политические события: предстоят не только выборы в Госдуму, но и различные выборы на региональном и муниципальном уровнях. Понятно, что в таких условиях есть спрос на политических консультантов и политических технологов. Наша задача — отобрать возможных кандидатов для подобного рода работы», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Конкурс состоит из четырёх этапов: в первую очередь участники подают заявки и выполняют первые задания, успешно прошедшие регистрацию допускаются до онлайн-тестирования. После этого конкурсанты принимают участие в полуфинале, который будет проводиться отдельно по каждому треку — для политических экспертов и политических менеджеров.
«Участие в конкурсе может принять любой гражданин РФ старше 18 лет, но для участия нужно иметь опыт реализации хотя бы одного проекта, так или иначе связанного с выборной тематикой, аналитикой. Информацию о нем необходимо представить в оргкомитет конкурса», — добавил Комиссаров.
Победители конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке. В число наставников конкурса вошли российские политические эксперты, политологи и политтехнологи, они будут содействовать развитию победителей в течение года после завершения конкурса.