В России стартовал конкурс для политологов

«2021 год будет богат на политические события: предстоят не только выборы в Госдуму, но и различные выборы на региональном и муниципальном уровнях. Понятно, что в таких условиях есть спрос на политических консультантов и политических технологов. Наша задача — отобрать возможных кандидатов для подобного рода работы», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.