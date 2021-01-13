«Домодедово» и «Шереметьево» могут связать с высокоскоростными магистралями
Аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» в Москве могут связать с высокоскоростными магистралями (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург и Москва—Адлер, следует из проекта, описанного в Стратегии развития транспортной системы на период до 2035 г. Минтранс получил такой документ от Дирекции московского транспортного узла, передает ТАСС.
Такое решение связано с возможным значительным приростом пассажиропотока в «Шереметьево» к 2035 г. «В связи с ожиданием к 2035 г. значительного прироста пассажиропотока этого аэропорта и удержанием им статуса ведущего авиаузла России потребуется использование железнодорожного коридора ВСМ как для поездок пассажиров из Москвы в аэропорт "Шереметьево", так и для увеличения его доступности для жителей Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Твери», — говорится в документе.
Отмечается, что линия ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет проведена в непосредственной зоне тяготения аэропорта «Шереметьево». А ВСМ Москва — Адлер — в зоне тяготения «Домодедово» при условии принятия решения о прохождении магистрали через аэропорт туннелем со строительством подземной станции.