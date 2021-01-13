«Домодедово» и «Шереметьево» могут связать с высокоскоростными магистралями

Такое решение связано с возможным значительным приростом пассажиропотока в «Шереметьево» к 2035 г. «В связи с ожиданием к 2035 г. значительного прироста пассажиропотока этого аэропорта и удержанием им статуса ведущего авиаузла России потребуется использование железнодорожного коридора ВСМ как для поездок пассажиров из Москвы в аэропорт "Шереметьево", так и для увеличения его доступности для жителей Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Твери», — говорится в документе.