Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

«Домодедово» и «Шереметьево» могут связать с высокоскоростными магистралями

Ведомости

Аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово» в Москве могут связать с высокоскоростными магистралями (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург и Москва—Адлер, следует из проекта, описанного в Стратегии развития транспортной системы на период до 2035 г. Минтранс получил такой документ от Дирекции московского транспортного узла, передает ТАСС.

Такое решение связано с возможным значительным приростом пассажиропотока в «Шереметьево» к 2035 г. «В связи с ожиданием к 2035 г. значительного прироста пассажиропотока этого аэропорта и удержанием им статуса ведущего авиаузла России потребуется использование железнодорожного коридора ВСМ как для поездок пассажиров из Москвы в аэропорт "Шереметьево", так и для увеличения его доступности для жителей Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Твери», — говорится в документе.

Отмечается, что линия ВСМ Москва — Санкт-Петербург будет проведена в непосредственной зоне тяготения аэропорта «Шереметьево». А ВСМ Москва — Адлер — в зоне тяготения «Домодедово» при условии принятия решения о прохождении магистрали через аэропорт туннелем со строительством подземной станции.

Ранее в РЖД сообщили, что ВСМ Москва – Санкт-Петербург может быть проложена через Великий Новгород. Проектировать ВСМ до Санкт-Петербурга весной 2019 г. поручил президент России Владимир Путин. Тогда РЖД сообщала, что рассчитывает запустить магистраль из Москвы в Санкт-Петербург к 2026 г.

Ранее по теме: В РЖД хотят проложить ВСМ между Москвой и Петербургом через Великий Новгород

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных