Россия намерена принять стратегию по сокращению парниковых газов в 2021 году
Правительство примет стратегию по сокращению парниковых газов в 2021 г., сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Мы являемся участниками Парижского соглашения [по климату], на сегодняшний день разрабатывается соответствующая стратегия, которая в этом году будет принята», — сказал Новак в рамках Гайдаровского форума.
По словам вице-премьера, средняя температура на Земле, согласно оценкам, может вырасти на несколько градусов в короткий период, что является большим вызовом для человечества. «Это потепление, это подтопление прибрежных зон, это изменение экономического уклада», — пояснил он.
В ноябре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов. В рамках Парижского соглашения свыше 180 стран, ратифицировавших его, должны предпринять меры для удержания роста глобальной средней температуры.