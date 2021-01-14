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Россия намерена принять стратегию по сокращению парниковых газов в 2021 году

Ведомости

Правительство примет стратегию по сокращению парниковых газов в 2021 г., сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы являемся участниками Парижского соглашения [по климату], на сегодняшний день разрабатывается соответствующая стратегия, которая в этом году будет принята», — сказал Новак в рамках Гайдаровского форума.

По словам вице-премьера, средняя температура на Земле, согласно оценкам, может вырасти на несколько градусов в короткий период, что является большим вызовом для человечества. «Это потепление, это подтопление прибрежных зон, это изменение экономического уклада», — пояснил он.

В ноябре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов. В рамках Парижского соглашения свыше 180 стран, ратифицировавших его, должны предпринять меры для удержания роста глобальной средней температуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных