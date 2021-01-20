Санкт-Петербург второй день подряд обходит Москву по новым случаям COVID-19

Днем ранее в Санкт-Петербурге зафиксировали 3281 новый случай, а в Москве — 3115. Впервые второй по численности населения город в стране обогнал столицу по суточному приросту заболевших 4 января. Тогда в Петербурге зафиксировали 3657 случаев коронавируса, а в Москве — 3591. До этого столица с самого начала пандемии лидировала по этому показателю. В целом по стране показатель прироста заболевших снижается шестой день подряд.