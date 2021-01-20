Санкт-Петербург второй день подряд обходит Москву по новым случаям COVID-19
В Санкт-Петербурге за сутки выявили 3347 новых заболевших коронавирусом, в то время как в Москве — 2452 случая, свидетельствуют данные оперштаба.
Днем ранее в Санкт-Петербурге зафиксировали 3281 новый случай, а в Москве — 3115. Впервые второй по численности населения город в стране обогнал столицу по суточному приросту заболевших 4 января. Тогда в Петербурге зафиксировали 3657 случаев коронавируса, а в Москве — 3591. До этого столица с самого начала пандемии лидировала по этому показателю. В целом по стране показатель прироста заболевших снижается шестой день подряд.
В то же время вчера, 19 января, Москва установила антирекорд по числу суточных смертей от COVID-19 — скончались 84 человека.
Население Москвы по оценке Росстата на 2020 г. составляет более 12,6 млн человек, Санкт-Петербурга — почти 5,4 млн человек. С начала пандемии в столице коронавирусом заразились 900 894 человека при 12 690 летальных исходах, а в Санкт-Петербурге — 307 392 человека, из которых 9043 умерли.
По данным на 20 января, в России за сутки болезнь выявили у 21 152 человек, следует из статистики оперштаба на 20 января. Скончались 597 заболевших. В пятерке лидеров по суточному приросту инфицированных, кроме Москвы и Санкт-Петербурга также Подмосковье (+994), Нижегородская (+488), Воронежская и Свердловская области (по 389). Показатели общего прироста инфицированных по стране снижаются шестой день подряд, возвращаясь к уровню ноября 2020 г.
Общее число случаев заражения в стране достигло 3 633 952. Умерли за все время пандемии 67 220 человек.