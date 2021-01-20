В Минздраве назвали срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. В середине декабря в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января началась массовая вакцинация населения. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора». 20 января Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова.