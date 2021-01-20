В Минздраве назвали срок формирования коллективного иммунитета к COVID-19
Для формирования популяционного иммунитета к коронавирусу 60% россиян должны сделать прививку, такой показатель может быть достигнут в первом полугодии, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Мы вместе с экспертным сообществом расцениваем, что цифра, требуемая для формирования коллективного иммунитета, составит 60 процентов от взрослого населения, это 68,6 млн человек», — сказал Мурашко (цитата по «Интерфаксу»).
В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи в Москве. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Вторая вакцина - «ЭпиВакКорона» — была зарегистрирована в октябре. Оба препарата проходят пострегистрационные испытания.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что третью российскую вакцину от коронавируса, разработанную в центре Чумакова, планируется зарегистрировать 16 февраля. В середине декабря в России началась вакцинация от коронавируса групп риска. С 18 января началась массовая вакцинация населения. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора». 20 января Минздрав получил документы на регистрацию вакцины от коронавируса от центра им. Чумакова.