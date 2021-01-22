Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает ТАСС.
«Его результат – 48 минут 41,8 секунды, на четырех огневых рубежах он не допустил ни одного промаха», – говорится в сообщении. Второе место занял норвежец Стурла Легрейд, третье – француз Кентен Фийон-Майе.
На Чемпионате мира по биатлону в феврале 2020 г. Логинов завоевал золотую медаль в спринте и бронзовую – в гонке преследования.
23 февраля 2020 г. Союз биатлонистов России сообщил, что Логинов снялся с масс-старта чемпионата мира из-за психологической неготовности. Причиной стали обыски, которые прошли у российских биатлонистов накануне. Поводом для следственных действий стало поступившее в полицию сообщение о возможном использовании допинга российскими спортсменами.