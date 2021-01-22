Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону

23 февраля 2020 г. Союз биатлонистов России сообщил, что Логинов снялся с масс-старта чемпионата мира из-за психологической неготовности. Причиной стали обыски, которые прошли у российских биатлонистов накануне. Поводом для следственных действий стало поступившее в полицию сообщение о возможном использовании допинга российскими спортсменами.