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Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону

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Российский биатлонист Александр Логинов победил в индивидуальной гонке на 20 км на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает ТАСС.

«Его результат – 48 минут 41,8 секунды, на четырех огневых рубежах он не допустил ни одного промаха», – говорится в сообщении. Второе место занял норвежец Стурла Легрейд, третье – француз Кентен Фийон-Майе.

На Чемпионате мира по биатлону в феврале 2020 г. Логинов завоевал золотую медаль в спринте и бронзовую – в гонке преследования. 

23 февраля 2020 г. Союз биатлонистов России сообщил, что Логинов снялся с масс-старта чемпионата мира из-за психологической неготовности. Причиной стали обыски, которые прошли у российских биатлонистов накануне. Поводом для следственных действий стало поступившее в полицию сообщение о возможном использовании допинга российскими спортсменами.

Ранее по теме: Биатлонист Логинов после обысков снялся с масс-старта на чемпионате мира

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных