Биатлонист Логинов после обысков снялся с масс-старта на чемпионате мира
Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов снялся с масс-старта чемпионата мира из-за психологической неготовности, сообщил Союз биатлонистов России. Причиной стали обыски, которые прошли у российских биатлонистов накануне. Как отмечает издание «Чемпионат», полиция в ночь с 22 на 23 февраля снова приезжала к Логинову – для подписания протокола.
Накануне в отеле сборной России по биатлону в итальянском Антхольце прошли обыски. Поводом для следственных действий стало поступившее в полицию сообщение о возможном использовании допинга российскими спортсменами. Больше всего полицейских интересовали личные вещи Логинова, который в прошлом был на два года дисквалифицирован за употребление эритропоэтина.
По предварительным данным, обыски не подтвердили информацию о допинге. Однако Международный союз биатлонистов сообщил, что в отношении личного тренера Логинова Александра Касперовича открыто дело из-за поддельной аккредитации.
Логинов на текущем чемпионате в Антхольце завоевал золотую медаль в спринте и бронзовую – в гонке преследования. Чемпионат мира по биатлону закончится 23 февраля.