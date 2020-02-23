Биатлонист Логинов после обысков снялся с масс-старта на чемпионате мира

Накануне в отеле сборной России по биатлону в итальянском Антхольце прошли обыски. Поводом для следственных действий стало поступившее в полицию сообщение о возможном использовании допинга российскими спортсменами. Больше всего полицейских интересовали личные вещи Логинова, который в прошлом был на два года дисквалифицирован за употребление эритропоэтина.