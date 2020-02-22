Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Combined Shape Справочник компаний
Практика
Общество

Обыски у российских биатлонистов в Италии. Главное

По предварительным данным, полиция не выявила улик применения допинга
Дарья Коржова
Биатлонист Александр Логинов. При обысках полицию больше всего интересовали его личные вещи /https://twitter.com/russianbiathlon

Утром 22 февраля в отеле сборной России по биатлону в итальянском Антхольце прошли обыски. Назывались разные причины следственных действий. По одной из версий, полицейские заинтересовались аккредитацией тренера, по другой – заподозрили биатлонистов в употреблении допинга. Рассказываем, что известно о случившемся.

  • Обыски прошли рано утром в субботу, в предпоследний день чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Участник сборной биатлонист Александр Логинов рассказал в эфире «Матч ТВ», что он еще спал, кода пришли полицейские. По его словам, они сами открыли дверь.

  • Об обысках журналистам первым сообщил председатель Союза биатлонистов России Владимир Драчев. По его словам, следственные действия проходили по запросу Международного союза биатлонистов (IBU) и были связаны с тем, что личный тренер Логинова, Александр Касперович, приехал на чемпионат не по своей аккредитации. Позже IBU подтвердил, что в отношении Касперовича открыто дело из-за поддельной аккредитации.

  • Однако в ордере полиции на обыск изначально была указана другая причина. В правоохранительные органы поступил сигнал о наличии в номерах россиян улик, свидетельствующих об употреблении допинга. Об этом полиция рассказала российским дипломатам. Использование допинга в Италии считается уголовным преступлением.

  • Как сообщал ТАСС, в повторном нарушении антидопинговых правил подозревался Логинов. Эту версию подтверждает и то, что полицейских больше всего интересовали личные вещи спортсмена. Об этом он сам рассказал журналистам.

  • Вечером посольство России в Италии сообщило, что первичные результаты обысков показали отсутствие улик, связанных с допингом. Однако полиция изъяла телефон и ноутбук Логинова и телефон Касперовича для дальнейшей проверки. Никто из сборной не задержан.

  • Олимпийский комитет России после обысков опубликовал официальное заявление, в котором выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Организация запросила разъяснения у Союза биатлонистов России, IBU и Национального олимпийского комитета Италии. Министерство спорта в связи с событиями напомнило о необходимости соблюдать принцип презумпции невиновности в случае предъявления обвинений кому-либо из российской сборной.

  • Логинов на текущем чемпионате в Антхольце завоевал золотую медаль в спринте и бронзовую – в гонке преследования. Чемпионат мира по биатлону закончится 23 февраля.

  • В ноябре 2013 г. Логинов был временно отстранен от соревнований Союзом биатлонистов России. В 2014 г. IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.