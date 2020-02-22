Обыски у российских биатлонистов в Италии. Главное

Обыски прошли рано утром в субботу, в предпоследний день чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Участник сборной биатлонист Александр Логинов рассказал в эфире «Матч ТВ», что он еще спал, кода пришли полицейские. По его словам, они сами открыли дверь.