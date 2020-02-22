Обыски у российских биатлонистов в Италии. Главное
Утром 22 февраля в отеле сборной России по биатлону в итальянском Антхольце прошли обыски. Назывались разные причины следственных действий. По одной из версий, полицейские заинтересовались аккредитацией тренера, по другой – заподозрили биатлонистов в употреблении допинга. Рассказываем, что известно о случившемся.
Обыски прошли рано утром в субботу, в предпоследний день чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Участник сборной биатлонист Александр Логинов рассказал в эфире «Матч ТВ», что он еще спал, кода пришли полицейские. По его словам, они сами открыли дверь.
Об обысках журналистам первым сообщил председатель Союза биатлонистов России Владимир Драчев. По его словам, следственные действия проходили по запросу Международного союза биатлонистов (IBU) и были связаны с тем, что личный тренер Логинова, Александр Касперович, приехал на чемпионат не по своей аккредитации. Позже IBU подтвердил, что в отношении Касперовича открыто дело из-за поддельной аккредитации.
Однако в ордере полиции на обыск изначально была указана другая причина. В правоохранительные органы поступил сигнал о наличии в номерах россиян улик, свидетельствующих об употреблении допинга. Об этом полиция рассказала российским дипломатам. Использование допинга в Италии считается уголовным преступлением.
Как сообщал ТАСС, в повторном нарушении антидопинговых правил подозревался Логинов. Эту версию подтверждает и то, что полицейских больше всего интересовали личные вещи спортсмена. Об этом он сам рассказал журналистам.
Вечером посольство России в Италии сообщило, что первичные результаты обысков показали отсутствие улик, связанных с допингом. Однако полиция изъяла телефон и ноутбук Логинова и телефон Касперовича для дальнейшей проверки. Никто из сборной не задержан.
Олимпийский комитет России после обысков опубликовал официальное заявление, в котором выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. Организация запросила разъяснения у Союза биатлонистов России, IBU и Национального олимпийского комитета Италии. Министерство спорта в связи с событиями напомнило о необходимости соблюдать принцип презумпции невиновности в случае предъявления обвинений кому-либо из российской сборной.
Логинов на текущем чемпионате в Антхольце завоевал золотую медаль в спринте и бронзовую – в гонке преследования. Чемпионат мира по биатлону закончится 23 февраля.
В ноябре 2013 г. Логинов был временно отстранен от соревнований Союзом биатлонистов России. В 2014 г. IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 г.