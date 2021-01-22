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АНО «Диалог» проведет конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»

Ведомости

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» при поддержке «Россия — страна возможностей» проведет конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к АНО «Диалог», и подтвердил собеседник, знакомый с планами организаторов. 

Ожидается, что в конкурсе примут участие 25 000 человек, до финала дойдут 300, а победителей будет около 70, следует из презентации, с которой ознакомились «Ведомости». Минимальные требования к участникам: возраст от 18 лет, среднее образование и один реализованный проект, следует из документа. 

Победителям конкурса будут предлагать работу в пресс-службах региональных администраций и федерального правительства, а также в структурах «Диалога», который предоставит половину вакансий, рассказал один из собеседников «Ведомостей». По его словам, в администрации президента конкурс курирует первый замруководителя АП Сергей Кириенко, в правительстве — вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

На госслужбе нужны люди, «которые способны управлять процессами перехода в онлайн» и «которые понимают, чем SMM-менеджер отличается от Instagram-продюсера», объяснил один из собеседников «Ведомостей». Это плановый конкурс в рамках стратегии РСВ «по поддержке профсообществ», добавил он.

12 января Кириенко презентовал другой кадровый конкурс «России — страны возможностей» — для политологов и политтехнологов. Его победителей могут задействовать при организации выборов 2021 г., говорил Кириенко.

АНО «Россия — страна возможностей» создана в мае 2018 г. по указу президента России Владимира Путина, ее учредителем выступает управделами президента. Гендиректором АНО стал куратор проекта «Лидеры России» и глава Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров.  

АНО «Диалог» была учреждена в ноябре 2019 г. департаментом информационных технологий Москвы для мониторинга и обратной связи с москвичами. Ее возглавляет бывший заместитель начальника управления общественных проектов администрации президента Алексей Гореславский. В июле 2020 г. АНО «Диалог» учредил «Диалог регионы» для оказания консультационных и информационных услуг, в том числе в субъектах федерации.

Ранее по теме: В России стартовал конкурс для политологов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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