АНО «Диалог» проведет конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»

Ожидается, что в конкурсе примут участие 25 000 человек, до финала дойдут 300, а победителей будет около 70, следует из презентации, с которой ознакомились «Ведомости». Минимальные требования к участникам: возраст от 18 лет, среднее образование и один реализованный проект, следует из документа.