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Эксперт Роспотребнадзора: перенесшие COVID-19 могут не прививаться полгода

Ведомости

Люди, которые недавно переболели коронавирусной инфекцией, могут не записываться на вакцинацию минимум до осени, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор».

«Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени. Абсолютно точно», – сказал Горелов (цитата по ТАСС).

Ранее директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина заявила, что пациенты, перенесшие заболевание и имеющие антитела иммуноглобулина G, не подлежат вакцинации. Позже вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что людям, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, пока не следует торопиться с вакцинацией от COVID-19. Она отметила, что люди заражаются коронавирусной инфекцией повторно «крайне редко».

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. Вакцинация групп риска началась еще в середине декабря 2020 года. Первыми сделать прививку получили возможность медработники, педагоги и работники социальных служб. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора».

Ранее по теме: Голикова посоветовала не торопиться с вакцинацией переболевшим COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных