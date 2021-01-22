Эксперт Роспотребнадзора: перенесшие COVID-19 могут не прививаться полгода

Ранее директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина заявила, что пациенты, перенесшие заболевание и имеющие антитела иммуноглобулина G, не подлежат вакцинации. Позже вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что людям, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, пока не следует торопиться с вакцинацией от COVID-19. Она отметила, что люди заражаются коронавирусной инфекцией повторно «крайне редко».