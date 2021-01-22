Эксперт Роспотребнадзора: перенесшие COVID-19 могут не прививаться полгода
Люди, которые недавно переболели коронавирусной инфекцией, могут не записываться на вакцинацию минимум до осени, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор».
«Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени. Абсолютно точно», – сказал Горелов (цитата по ТАСС).
Ранее директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина заявила, что пациенты, перенесшие заболевание и имеющие антитела иммуноглобулина G, не подлежат вакцинации. Позже вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что людям, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, пока не следует торопиться с вакцинацией от COVID-19. Она отметила, что люди заражаются коронавирусной инфекцией повторно «крайне редко».
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. Вакцинация групп риска началась еще в середине декабря 2020 года. Первыми сделать прививку получили возможность медработники, педагоги и работники социальных служб. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора».