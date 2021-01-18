Голикова посоветовала не торопиться с вакцинацией переболевшим COVID-19

«Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой», — сказала Голикова. Она отметила, что люди заражаются коронавирусной инфекцией повторно «крайне редко». Несмотря на то, что антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память, добавила она.