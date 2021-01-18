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Голикова посоветовала не торопиться с вакцинацией переболевшим COVID-19

Ведомости

Людям, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, пока не следует торопиться с вакцинацией от COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга, сообщает пресс-служба правительства.

«Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой», — сказала Голикова. Она отметила, что люди заражаются коронавирусной инфекцией повторно «крайне редко». Несмотря на то, что антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память, добавила она.

Массовая вакцинация всех россиян от коронавируса стартовала 18 января. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в России в середине декабря. Первыми сделать прививку получили возможность медработники, педагоги и работники социальных служб. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных