Голикова посоветовала не торопиться с вакцинацией переболевшим COVID-19
Людям, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, пока не следует торопиться с вакцинацией от COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга, сообщает пресс-служба правительства.
«Тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой», — сказала Голикова. Она отметила, что люди заражаются коронавирусной инфекцией повторно «крайне редко». Несмотря на то, что антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память, добавила она.
Массовая вакцинация всех россиян от коронавируса стартовала 18 января. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в России в середине декабря. Первыми сделать прививку получили возможность медработники, педагоги и работники социальных служб. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и вакцина «ЭпиВакКорона» от «Вектора».