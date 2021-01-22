Белоруссия лишена права проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью
Международный союз современного пятиборья (UIPM) объявил о переносе чемпионата мира по современному пятиборью, который должен был состояться в июне в Минске. Альтернативное место проведения будет объявлено позднее, уточнили в UIPM.
«Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья проголосовал за перенос чемпионата мира, проведение которого было намечено в Минске в июне 2021 года. Флагманские соревнования сезона будут проходить в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня)», — говорится в сообщении на сайте организации.
В UIPM пояснили, что на принятие данного решения повлияла оценка развития событий в Белоруссии в последние месяцы, а также были учтены санкции, введенные Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии в декабре 2020 г.
Минск впервые готовился принять чемпионат мира по современному пятиборью. Современное пятиборье включает в себя такие дисциплины, как конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание. В рамках этого вида спорта в Минске проходили финальный этап Кубка мира (2015) и чемпионат Европы (2017).
Ранее Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Минск права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 г. в связи с политическим кризисом в Белоруссии.