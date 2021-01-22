Белоруссия лишена права проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью

«Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья проголосовал за перенос чемпионата мира, проведение которого было намечено в Минске в июне 2021 года. Флагманские соревнования сезона будут проходить в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня)», — говорится в сообщении на сайте организации.