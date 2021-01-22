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Белоруссия лишена права проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью

Ведомости

Международный союз современного пятиборья (UIPM) объявил о переносе чемпионата мира по современному пятиборью, который должен был состояться в июне в Минске. Альтернативное место проведения будет объявлено позднее, уточнили в UIPM.

«Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья проголосовал за перенос чемпионата мира, проведение которого было намечено в Минске в июне 2021 года. Флагманские соревнования сезона будут проходить в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня)», — говорится в сообщении на сайте организации.

В UIPM пояснили, что на принятие данного решения повлияла оценка развития событий в Белоруссии в последние месяцы, а также были учтены санкции, введенные Международным олимпийским комитетом (МОК) в отношении Национального олимпийского комитета Белоруссии в декабре 2020 г.

Минск впервые готовился принять чемпионат мира по современному пятиборью. Современное пятиборье включает в себя такие дисциплины, как конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание. В рамках этого вида спорта в Минске проходили финальный этап Кубка мира (2015) и чемпионат Европы (2017).

Ранее Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Минск права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 г. в связи с политическим кризисом в Белоруссии. 

Ранее по теме: Белоруссии выплатят компенсацию за лишение права провести ЧМ по хоккею

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных