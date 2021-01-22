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Эпидемиолог усомнился во влиянии вакцинации на открытие границ

Ведомости

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов усомнился, что вакцинация от коронавируса повлияет на возможность людей путешествовать за границу, сообщают «РИА Новости».

«Я не отличался бы таким оптимизмом, что это откроет нам границы», – сказал Горелов в эфире телеканала «Доктор».

Он отметил, что никто в мире не может ответить на вопрос о сроке сохранения иммунитета после вакцинации.

«Поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, что вакцина защищает, а с другой стороны, вы едете в Британию, где новый британский штамм. Поэтому не выработана единая стратегия учеными для того, чтобы решить вопрос, даст что-то этот паспорт или не даст», – объяснил эпидемиолог.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что правительство прорабатывает вопрос выдачи привитым от коронавируса россиянам сертификатов, которые позволят им выезжать за рубеж.

17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции отметил, что считает возможным обсуждение введения международных сертификатов для привитых от коронавируса людей. Позже он поручил правительству рассмотреть вопрос выдачи сертификатов вакцинированным.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вакцинация от коронавируса групп риска началась в стране в середине декабря. В России зарегистрированы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции — препарат «Спутник V» от научного центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от «Вектора».

Ранее по теме: Вакцинированным россиянам могут позволить выезжать за рубеж

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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