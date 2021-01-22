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При пожаре на рынке в Краснодаре погиб один человек

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При пожаре в супермаркете в Краснодаре погиб один человек, двое пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России. Сообщение о пожаре поступило в 20:26 по московскому времени.

«К сожалению, в результате пожара погиб один человек, два человека пострадали, направлены в краевую клиническую больницу города Краснодара», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось о пожаре на цветочном рынке в Краснодаре площадью 150 кв. м. и эвакуации 100 человек. По данным собеседника ТАСС, перед возгоранием произошел взрыв из-за разгерметизации газового баллона.

Ранее по теме: На цветочном рынке в Краснодаре произошел взрыв газа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных