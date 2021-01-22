При пожаре на рынке в Краснодаре погиб один человек
При пожаре в супермаркете в Краснодаре погиб один человек, двое пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МЧС России. Сообщение о пожаре поступило в 20:26 по московскому времени.
«К сожалению, в результате пожара погиб один человек, два человека пострадали, направлены в краевую клиническую больницу города Краснодара», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось о пожаре на цветочном рынке в Краснодаре площадью 150 кв. м. и эвакуации 100 человек. По данным собеседника ТАСС, перед возгоранием произошел взрыв из-за разгерметизации газового баллона.