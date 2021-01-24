Пакистан одобрил экстренное использование вакцины «Спутник V»

Ранее РФПИ сообщил, что Венгрия стала первой страной ЕС, которая зарегистрировала российскую вакцину. Власти выдали разрешение на ее чрезвычайное использование. Вакцина зарегистрирована для использования по той же процедуре в Алжире, Аргентине, Боливии, ОАЭ, Сербии, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.