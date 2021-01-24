Пакистан одобрил экстренное использование вакцины «Спутник V»
Правительство Пакистана разрешило экстренно применять разработанную в России вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщает местное издание Dawn.
«На встрече, проведенной регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана, другая вакцина также получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях, она была разработана при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)», — говорится в сообщении.
Ранее РФПИ сообщил, что Венгрия стала первой страной ЕС, которая зарегистрировала российскую вакцину. Власти выдали разрешение на ее чрезвычайное использование. Вакцина зарегистрирована для использования по той же процедуре в Алжире, Аргентине, Боливии, ОАЭ, Сербии, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации россиян от коронавируса.