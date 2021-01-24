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Около 7000 бойцов национальной гвардии останутся в Вашингтоне до середины марта

Ведомости

Американские власти планируют оставить до 7000 бойцов национальной гвардии в Вашингтоне для охраны правопорядка до середины марта, заявил генерал Дэниел Хокансон в комментарии телеканалу ABC.

По его словам, численность личного состава может быть скорректирована на основе запросов от местных правоохранительных органов. Как отмечает телеканал, силовики отмечают обсуждение возможных беспорядков представителями экстремистских групп.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и инициировали его импичмент.  В столицу был введен контингент военнослужащих национальной гвардии численностью 25 000 человек.

20 января Джо Байден вступил в должность президента США. Предшественник Байдена Дональд Трамп на инаугурации не присутствовал. Он со своей семьей покинул Белый дом за несколько часов до мероприятия, но подчеркнул, что скоро вернется в той или иной форме. Как отмечали американские СМИ, этот случай стал первым за 152 года, когда прошлый лидер страны не появился на вступлении в должность своего преемника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных