Около 7000 бойцов национальной гвардии останутся в Вашингтоне до середины марта
Американские власти планируют оставить до 7000 бойцов национальной гвардии в Вашингтоне для охраны правопорядка до середины марта, заявил генерал Дэниел Хокансон в комментарии телеканалу ABC.
По его словам, численность личного состава может быть скорректирована на основе запросов от местных правоохранительных органов. Как отмечает телеканал, силовики отмечают обсуждение возможных беспорядков представителями экстремистских групп.
6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и инициировали его импичмент. В столицу был введен контингент военнослужащих национальной гвардии численностью 25 000 человек.
20 января Джо Байден вступил в должность президента США. Предшественник Байдена Дональд Трамп на инаугурации не присутствовал. Он со своей семьей покинул Белый дом за несколько часов до мероприятия, но подчеркнул, что скоро вернется в той или иной форме. Как отмечали американские СМИ, этот случай стал первым за 152 года, когда прошлый лидер страны не появился на вступлении в должность своего преемника.