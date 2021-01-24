Около 7000 бойцов национальной гвардии останутся в Вашингтоне до середины марта

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее конгресс утвердил избрание Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и инициировали его импичмент. В столицу был введен контингент военнослужащих национальной гвардии численностью 25 000 человек.