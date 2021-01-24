Пострадавшую от удара силовика женщину в Санкт-Петербурге перевели в реанимацию
Женщину, которую ударил ногой сотрудник правоохранительных органов в ходе прошедшей накануне в Санкт-Петербурге протестной акции, перевели в реанимацию НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, сообщили «РИА Новости».
«Она находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжелое. Перевода на терапию не было», — рассказали в больнице.
Как сообщает Telegram-канал Mash, пострадавшей лично принес извинения полковник Сергей Музыка, женщина эти извинения приняла.
Вчера в России прошли несогласованные акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. В Москве, по данным столичной полиции, на Пушкинской площади собрались около 4000 человек. СМИ сообщали о задержаниях и стычках протестующих с силовиками.
Ранее в пятницу СК возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку Навального. Дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних).
Навальный с 19 января находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. Ему предстоит участвовать в заседании Симоновского суда Москвы, куда столичное управление ФСИН подало иск о замене ему условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы).