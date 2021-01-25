Депутат от Чечни обещал помочь участнику протестов решить проблемы с законом
Депутат Госдумы от Чечни, советник главы республики Адам Делимханов пообещал помощь молодому чеченцу, вступившему в рукопашный бой с несколькими сотрудниками ОМОНа во время несогласованной акции протеста на Пушкинской площади 23 января. Делимханов опубликовал видеообращение к участнику акции в своем Instagram.
Ранее в сети появилось видео, на котором молодой человек в черной одежде вступил в драку с сотрудниками ОМОНа. На видео показано, как он наносит силовикам удары руками и ногами, пока те отбиваются дубинками. Когда протестующий упал, другие участники акции загородили его и помогли отойти. Видео распространилось в соцсетях, позже стало распространяться предполагаемое имя участника драки, однако официального подтверждения этой информации и ее источника пока нет.
«Если ты принимаешь их позицию, ты не должен ни от кого бегать, должен идти до конца вслед за ними. С тобой и с теми, кто с тобой эту позицию разделяет, мы умеем себя вести. Но если ты их позицию не признаешь, Рамзан-хаджи [Кадыров], наш падишах, сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона, [как] только ты появишься», — сказал Делимханов (перевод с чеченского «Медиазоны»).
По его словам, он разговаривал с отцом молодого человека, его знакомыми и учащимися вместе с ним в МГУ. Депутат обратился к участнику акции с просьбой связаться с ним. «Мы не можем тебя найти, мы вчера и сегодня тебя искали. Если ты свяжешься с нами или как-то еще появишься, с решением твоего вопроса со стороны государства мы поможем», — сказал Делимханов.