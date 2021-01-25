Депутат от Чечни обещал помочь участнику протестов решить проблемы с законом

«Если ты принимаешь их позицию, ты не должен ни от кого бегать, должен идти до конца вслед за ними. С тобой и с теми, кто с тобой эту позицию разделяет, мы умеем себя вести. Но если ты их позицию не признаешь, Рамзан-хаджи [Кадыров], наш падишах, сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона, [как] только ты появишься», — сказал Делимханов (перевод с чеченского «Медиазоны»).