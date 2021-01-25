Путин заявил о возможности смягчения ограничений по коронавирусу

«У нас уже количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел, а количество инфицированных снижается: вот уже стало меньше 20 000 <…> Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», - сказал президент.