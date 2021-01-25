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Путин заявил о возможности смягчения ограничений по коронавирусу

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, что дает возможность аккуратно снимать ограничения, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи со студентами. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». 

«У нас уже количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел, а количество инфицированных снижается: вот уже стало меньше 20 000 <…> Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», - сказал президент.

Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве также выравнивается.

По данным оперштаба на 25 января, в России выявили более 3,7 млн случаев заражения коронавирусом. Более 3,1 млн пациентов выздоровели, около 70 000 — скончались от вируса. За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев заражения. Россия находится на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом.

Ранее по теме: В России впервые с ноября за сутки выявили менее 20 000 случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных