Путин заявил о возможности смягчения ограничений по коронавирусу
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, что дает возможность аккуратно снимать ограничения, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеовстречи со студентами. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
«У нас уже количество тех, кто выздоровел, превышает количество тех, кто заболел, а количество инфицированных снижается: вот уже стало меньше 20 000 <…> Это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму», - сказал президент.
Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве также выравнивается.
По данным оперштаба на 25 января, в России выявили более 3,7 млн случаев заражения коронавирусом. Более 3,1 млн пациентов выздоровели, около 70 000 — скончались от вируса. За сутки в России зарегистрировали 19 290 случаев заражения. Россия находится на четвертом месте в мире по заболеваемости коронавирусом.