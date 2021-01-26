В Финляндии после прививки от коронавируса умерли три человека
Три человека в Финляндии скончались после того, как сделали прививку от коронавируса вакциной Comirnaty, совместно разработанной американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, сообщило местное Агентство по безопасности и разработкам в медицинской сфере (Fimea).
«К 25 января было зарегистрировано три случая смерти, и все они, как подозревают, наступили от болезней, перенесенных до получения вакцины», — сказано на сайте агентства.
В Fimea подчеркнули, что сейчас нет оснований утверждать, что применение вакцины может привести к смерти человека. Поэтому пока Финляндия не будет менять рекомендации по применению препарата.
Массовая вакцинация лекарством Comirnaty стартовала в стране 27 декабря 2020 г. С того момента у некоторых привившихся наблюдались побочные эффекты, всего таковых зафиксировано 188. Среди них — высокая температура, головные, мышечные и суставные боли, тошнота и усталость. Наблюдались также тяжелые последствия, например, анафилактический шок.
Финляндия — не первая страна, жители которой умерли после прививки. Ранее о девяти смертях сообщили во Франции, до этого — о 23 в Норвегии.
По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Финляндии коронавирус обнаружили более чем у 43,1 тыс. граждан. Умерли 655 человек с подтвержденным COVID-19. Максимальный суточный прирост заболевших был зафиксирован 10 декабря 2020 года — 840 случаев. 25 января показатель составил 192 случая.