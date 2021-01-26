В Финляндии после прививки от коронавируса умерли три человека

Три человека в Финляндии скончались после того, как сделали прививку от коронавируса вакциной Comirnaty, совместно разработанной американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, сообщило местное Агентство по безопасности и разработкам в медицинской сфере (Fimea).