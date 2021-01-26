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В Финляндии после прививки от коронавируса умерли три человека

Ведомости

Три человека в Финляндии скончались после того, как сделали прививку от коронавируса вакциной Comirnaty, совместно разработанной американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech, сообщило местное Агентство по безопасности и разработкам в медицинской сфере (Fimea).

«К 25 января было зарегистрировано три случая смерти, и все они, как подозревают, наступили от болезней, перенесенных до получения вакцины», — сказано на сайте агентства.

В Fimea подчеркнули, что сейчас нет оснований утверждать, что применение вакцины может привести к смерти человека. Поэтому пока Финляндия не будет менять рекомендации по применению препарата.

Массовая вакцинация лекарством Comirnaty стартовала в стране 27 декабря 2020 г. С того момента у некоторых привившихся наблюдались побочные эффекты, всего таковых зафиксировано 188. Среди них — высокая температура, головные, мышечные и суставные боли, тошнота и усталость. Наблюдались также тяжелые последствия, например, анафилактический шок.

Финляндия — не первая страна, жители которой умерли после прививки. Ранее о девяти смертях сообщили во Франции, до этого — о 23 в Норвегии.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Финляндии коронавирус обнаружили более чем у 43,1 тыс. граждан. Умерли 655 человек с подтвержденным COVID-19. Максимальный суточный прирост заболевших был зафиксирован 10 декабря 2020 года — 840 случаев. 25 января показатель составил 192 случая.

Ранее по теме: Во Франции выявили 135 случаев побочных эффектов от вакцины Pfizer

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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