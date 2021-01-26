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Госдума поддержала законопроект о новом порядке выплаты больничных

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий начисление выплат по больничному и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя, как было ранее.

«С 1 января 2022 года отдельное заявление на оплату больничного не потребуется. Оплата будет произведена на основании электронного листка нетрудоспособности», — говорится на сайте Госдумы. Уточняется, что основанием для получения выплат по больничному будет листок нетрудоспособности в форме электронного документа. При этом три первых дня больничного, как и раньше, будет оплачивать работодатель.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменения связаны с реализацией пилотного проекта «Прямые выплаты».

«Главная цель пилотного проекта, которая заключается в обеспечении гарантированности получения застрахованным лицом страховых выплат, правильности исчисления их размеров и выплате в кратчайшие сроки, достигнута, что в целом способствует достижению более высокого уровня и качества обслуживания граждан», — сказано в ней.

Новый порядок выплат уже введен в России соответствующим постановлением правительства. Теперь его планируется закрепить нормами федерального закона, уточнили в Госдуме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных