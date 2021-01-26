Госдума поддержала законопроект о новом порядке выплаты больничных
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий начисление выплат по больничному и пособий по материнству напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя, как было ранее.
«С 1 января 2022 года отдельное заявление на оплату больничного не потребуется. Оплата будет произведена на основании электронного листка нетрудоспособности», — говорится на сайте Госдумы. Уточняется, что основанием для получения выплат по больничному будет листок нетрудоспособности в форме электронного документа. При этом три первых дня больничного, как и раньше, будет оплачивать работодатель.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что изменения связаны с реализацией пилотного проекта «Прямые выплаты».
«Главная цель пилотного проекта, которая заключается в обеспечении гарантированности получения застрахованным лицом страховых выплат, правильности исчисления их размеров и выплате в кратчайшие сроки, достигнута, что в целом способствует достижению более высокого уровня и качества обслуживания граждан», — сказано в ней.
Новый порядок выплат уже введен в России соответствующим постановлением правительства. Теперь его планируется закрепить нормами федерального закона, уточнили в Госдуме.