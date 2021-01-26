Госдума поддержала законопроект о новом порядке выплаты больничных

«С 1 января 2022 года отдельное заявление на оплату больничного не потребуется. Оплата будет произведена на основании электронного листка нетрудоспособности», — говорится на сайте Госдумы. Уточняется, что основанием для получения выплат по больничному будет листок нетрудоспособности в форме электронного документа. При этом три первых дня больничного, как и раньше, будет оплачивать работодатель.