«Яндекс.Такси» попросила вакцинировать иностранных водителей от коронавируса
В компании пояснили, что хоть водители и курьеры входят в перечень приоритетных категорий жителей, которым доступна вакцинация, эта возможность есть только у граждан России.
В своем обращении компания также попросила рассмотреть возможность открыть специальный пункт вакцинации для сотрудников партнеров, индивидуальных предпринимателей и самозанятых на базе одного из центров для водителей и курьеров.
Ранее в пресс-службе «Яндекса» Ведомостям рассказали, что «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда и «Яндекс.Лавка» продлили до конца 2021 г. действие фонда финансовой поддержки водителей и курьеров, который был устроен в марте этого года в связи с пандемией коронавируса. Общий объем средств, выделенных сервисами «Яндекса» на борьбу с распространением коронавируса и поддержку курьеров и водителей, составил 600 млн руб.