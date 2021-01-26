«Яндекс.Такси» попросила вакцинировать иностранных водителей от коронавируса

Ранее в пресс-службе «Яндекса» Ведомостям рассказали, что «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда и «Яндекс.Лавка» продлили до конца 2021 г. действие фонда финансовой поддержки водителей и курьеров, который был устроен в марте этого года в связи с пандемией коронавируса. Общий объем средств, выделенных сервисами «Яндекса» на борьбу с распространением коронавируса и поддержку курьеров и водителей, составил 600 млн руб.