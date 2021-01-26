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«Яндекс.Такси» попросила вакцинировать иностранных водителей от коронавируса

Ведомости

Компания «Яндекс.Такси» обратилась в мэрию Москвы с просьбой распространить программу бесплатной вакцинации от коронавируса на всех водителей и курьеров без российского гражданства и полиса ОМС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании пояснили, что хоть водители и курьеры входят в перечень приоритетных категорий жителей, которым доступна вакцинация, эта возможность есть только у граждан России.

В своем обращении компания также попросила рассмотреть возможность открыть специальный пункт вакцинации для сотрудников партнеров, индивидуальных предпринимателей и самозанятых на базе одного из центров для водителей и курьеров.

Ранее в пресс-службе «Яндекса» Ведомостям рассказали, что «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда и «Яндекс.Лавка» продлили до конца 2021 г. действие фонда финансовой поддержки водителей и курьеров, который был устроен в марте этого года в связи с пандемией коронавируса. Общий объем средств, выделенных сервисами «Яндекса» на борьбу с распространением коронавируса и поддержку курьеров и водителей, составил 600 млн руб.

Ранее по теме: Сервисы «Яндекса» продлили работу фонда поддержки водителей и курьеров
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных