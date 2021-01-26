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В Стамбуле арестовали напавшего на граждан России мужчину

Ведомости

Суд в Стамбуле арестовал мужчину, который ранее напал на трех россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецких правоохранительных органах. Арестованный обвиняется в покушении на убийство.

«Обвиняемый в нападении на троих россиян арестован и отправлен в тюрьму. Он обвиняется в покушении на убийство», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал, что нападавшим был сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. Сообщалось, что мужчина в стамбульском районе Бешикташ атаковал ножом россиянок Александру Р. и Александру В., а также россиянина Максима М.

О нападении на троих россиян в Стамбуле сообщили турецкие СМИ днем 25 января. По данным консульства РФ, двое россиян, пострадавших при вооруженном нападении в Стамбуле, находятся под контролем медиков. Состояние третьего гражданина РФ опасений не вызывает, подчеркнули в диппредставительства.

Ранее по теме: Консульство РФ сообщило о состоянии подвергшихся нападению в Стамбуле граждан

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных