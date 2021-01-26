В Стамбуле арестовали напавшего на граждан России мужчину
Суд в Стамбуле арестовал мужчину, который ранее напал на трех россиян, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецких правоохранительных органах. Арестованный обвиняется в покушении на убийство.
«Обвиняемый в нападении на троих россиян арестован и отправлен в тюрьму. Он обвиняется в покушении на убийство», — сказал собеседник агентства.
Ранее источник сообщал, что нападавшим был сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. Сообщалось, что мужчина в стамбульском районе Бешикташ атаковал ножом россиянок Александру Р. и Александру В., а также россиянина Максима М.
О нападении на троих россиян в Стамбуле сообщили турецкие СМИ днем 25 января. По данным консульства РФ, двое россиян, пострадавших при вооруженном нападении в Стамбуле, находятся под контролем медиков. Состояние третьего гражданина РФ опасений не вызывает, подчеркнули в диппредставительства.