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Депутат объяснил идею разместить портрет Путина на пятитысячной купюре

Ведомости

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников не планирует выносить на обсуждение идею разместить портрет президента России Владимира Путина на купюре номиналом 5000 руб., сообщают «РИА Новости».

«Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу», — объяснил депутат.

Ранее Минфин США предложил разместить на 20-долларовой купюре портрет темнокожей активистки Гарриет Табмен. После этого Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил идею с портретом Путина.

Ранее по теме: В Кремле отреагировали на порванный депутатом в Петербурге портрет Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных