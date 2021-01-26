Депутат объяснил идею разместить портрет Путина на пятитысячной купюре
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников не планирует выносить на обсуждение идею разместить портрет президента России Владимира Путина на купюре номиналом 5000 руб., сообщают «РИА Новости».
«Я высказал мысль, что на купюрах размещают определенные символы данной эпохи, данного времени. Мне задали вопрос, что могло бы быть сейчас у нас на купюре, я высказал предположение, что я другого символа, кроме Путина, не вижу», — объяснил депутат.
Ранее Минфин США предложил разместить на 20-долларовой купюре портрет темнокожей активистки Гарриет Табмен. После этого Калашников в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил идею с портретом Путина.