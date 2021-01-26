Китай подтвердил готовность поставить в Белоруссию вакцину от коронавируса
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил готовность поставить в республику вакцину от коронавируса, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.
«Китайская Народная Республика подтвердила готовность поставить в Беларусь вакцину от COVID-19 в нужном объеме», — говорится в сообщении.
11 августа 2020 года в мире была зарегистрирована первая вакцина от коронавируса — «Спутник V». Ее разработали в российском центре им. Гамалеи. В конце августа Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о приоритетных поставках в Белоруссию этой вакцины. Сейчас в республике проходят ее клинические испытания.
В ноябре прошлого года Лукашенко поручил проработать возможность производства российской вакцины в Белоруссии. Он отметил, что с таким предложением «на дружеских основаниях» выступил президент России. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия создают на белорусской территории совместное производство российской вакцины от коронавируса.