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Экс-глава московского подразделения ФСКН задержан за торговлю наркотиками

Ведомости

Управление ФСБ по Ивановской области выявило крупную сеть по производству синтетических наркотиков, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Задержаны 16 человек, среди которых экс-руководитель одного из подразделений управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Москве и Московской области.

«Задержан житель Москвы — бывший руководитель одного из подразделений управления ФСКН по городу Москве и Московской области, являющийся организатором подпольных нарколабораторий», — сообщили агентству в пресс-службе УФСБ по региону. 

Имя главы преступной группировки, руководящего бизнесом и контролировавшего финансовые потоки, не раскрывается. В настоящий момент ФСКН упразднена. Служба функционировала с 2003 по 2016 г. После ликвидации в рамках сокращения бюджета ее полномочия перешли Министерству внутренних дел (МВД).

Помимо главы ОПГ, задержаны руководители подразделений группы из Москвы, Кабардино-Балкарии и Владимирской области, а также ее участники из Московской, Саратовской, Волгоградской и Ивановской областей. 14 фигурантов заключены под стражу, двое помещены под домашний арест. Уточняется, что фигурант из Ивановской области является одним из руководителей органа местного самоуправления.

В УФСБ отметили, что изготовлением наркотиков занимались иностранцы. По данным следствия, их заставляли осуществлять «рабский» труд в «бесправном статусе», насильственно удерживая под угрозой физической расправы. 

Запрещенные вещества распространялись по Центральной России. Для этого использовались машины «со спецсигналами и форма со знаками различия органов ФСБ», рассказали в ведомстве. 

Правоохранительные органы изъяли 59 кг наркотиков и более 10 тонн раствора для их изготовления. Теперь задержанным грозит пожизненное тюремное заключение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных