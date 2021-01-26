Экс-глава московского подразделения ФСКН задержан за торговлю наркотиками
Управление ФСБ по Ивановской области выявило крупную сеть по производству синтетических наркотиков, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Задержаны 16 человек, среди которых экс-руководитель одного из подразделений управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Москве и Московской области.
«Задержан житель Москвы — бывший руководитель одного из подразделений управления ФСКН по городу Москве и Московской области, являющийся организатором подпольных нарколабораторий», — сообщили агентству в пресс-службе УФСБ по региону.
Имя главы преступной группировки, руководящего бизнесом и контролировавшего финансовые потоки, не раскрывается. В настоящий момент ФСКН упразднена. Служба функционировала с 2003 по 2016 г. После ликвидации в рамках сокращения бюджета ее полномочия перешли Министерству внутренних дел (МВД).
Помимо главы ОПГ, задержаны руководители подразделений группы из Москвы, Кабардино-Балкарии и Владимирской области, а также ее участники из Московской, Саратовской, Волгоградской и Ивановской областей. 14 фигурантов заключены под стражу, двое помещены под домашний арест. Уточняется, что фигурант из Ивановской области является одним из руководителей органа местного самоуправления.
В УФСБ отметили, что изготовлением наркотиков занимались иностранцы. По данным следствия, их заставляли осуществлять «рабский» труд в «бесправном статусе», насильственно удерживая под угрозой физической расправы.
Запрещенные вещества распространялись по Центральной России. Для этого использовались машины «со спецсигналами и форма со знаками различия органов ФСБ», рассказали в ведомстве.
Правоохранительные органы изъяли 59 кг наркотиков и более 10 тонн раствора для их изготовления. Теперь задержанным грозит пожизненное тюремное заключение.