Экс-глава московского подразделения ФСКН задержан за торговлю наркотиками

Управление ФСБ по Ивановской области выявило крупную сеть по производству синтетических наркотиков, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Задержаны 16 человек, среди которых экс-руководитель одного из подразделений управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Москве и Московской области.