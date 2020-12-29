ФСБ изъяла в Подмосковье почти 300 кг кокаина из Южной Америки
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) и Управление по борьбе с наркотиками минюста США раскрыли преступное сообщество, которое занималось контрабандой кокаина из Южной Америки в Россию и Европу, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ФСБ, в ходе спецоперации в России изъяли 330 кг кокаина, в том числе 295 — из тайника в Подмосковье, уточняет »РИА Новости». Доход от его продажи мог составить до миллиарда рублей. Следственное управление ФСБ возбудила уголовные дела в отношении участников группировки, их арестовали.
Первый этап совместной операции проводился в мае этого года, когда при попытке сбыта наркотиков в Санкт-Петербурге задержали с поличным наркокурьера, у которого изъяли 1 кг кокаина. В июне 2020 г. при покушении на сбыт в Москве с поличным были задержаны участники и один из организаторов наркогруппировки, у них из незаконного оборота изъяли 34 кг кокаина.