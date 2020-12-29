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ФСБ изъяла в Подмосковье почти 300 кг кокаина из Южной Америки

Ведомости

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) и Управление по борьбе с наркотиками минюста США раскрыли преступное сообщество, которое занималось контрабандой кокаина из Южной Америки в Россию и Европу, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. 

По данным ФСБ, в ходе спецоперации в России изъяли 330 кг кокаина, в том числе 295 — из тайника в Подмосковье, уточняет »РИА Новости». Доход от его продажи мог составить до миллиарда рублей. Следственное управление ФСБ возбудила уголовные дела в отношении участников группировки, их арестовали.

Первый этап совместной операции проводился в мае этого года, когда при попытке сбыта наркотиков в Санкт-Петербурге задержали с поличным наркокурьера, у которого изъяли 1 кг кокаина. В июне 2020 г. при покушении на сбыт в Москве с поличным были задержаны участники и один из организаторов наркогруппировки, у них из незаконного оборота изъяли 34 кг кокаина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных