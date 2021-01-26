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СК возбудил 20 уголовных дел по итогам акций 23 января

Ведомости

По фактам противоправных действий на несанкционированных акциях в российских городах 23 января возбуждено 20 уголовных дел, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Главе ведомства доложено о том, что по итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения», — говорится в сообщении по итогам проведенного председателем СК Александром Бастрыкиным совещания.

В основном совершенные противоправные действия квалифицируются по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти). 

Помимо этого, Бастрыкин обратил внимание на необходимость установления всех лиц, причастных к преступлениям. Наряду с этим, по его словам, важно проводить и профилактическую работу с молодежью, добавили в пресс-службе.

Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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