СК возбудил 20 уголовных дел по итогам акций 23 января
По фактам противоправных действий на несанкционированных акциях в российских городах 23 января возбуждено 20 уголовных дел, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
«Главе ведомства доложено о том, что по итогам несанкционированных мероприятий возбуждено 20 уголовных дел, проводится ряд процессуальных проверок, по итогам которых будут приняты процессуальные решения», — говорится в сообщении по итогам проведенного председателем СК Александром Бастрыкиным совещания.
В основном совершенные противоправные действия квалифицируются по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти).
Помимо этого, Бастрыкин обратил внимание на необходимость установления всех лиц, причастных к преступлениям. Наряду с этим, по его словам, важно проводить и профилактическую работу с молодежью, добавили в пресс-службе.
Несогласованные акции протеста 23 января состоялись в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина».