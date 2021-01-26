ВОЗ может включить ряд вакцин от COVID-19 в список экстренного применения

По данным ВОЗ, вакцина «Спутник V» прошла три этапа утверждения из пяти. Отмечается, что по ней «проведено несколько встреч» и «запрошено дальнейшее прояснение». На 28 — 29 января запланировано обсуждение «сроков предоставления данных». Вакцине «Эпиваккорона» предстоит пройти еще четыре этапа, отмечается в документе. Дата принятия экспертами ВОЗ окончательного решения пока не определена.