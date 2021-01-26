ВОЗ может включить ряд вакцин от COVID-19 в список экстренного применения
Всемирная организация здравоохранения в ближайшие недели может принять решение о включении в список для экстренного применения вакцин от коронавируса. Заявки на такое применение подали 14 производителей вакцин. Об этом говорится в графике рассмотрения заявок, опубликованном на сайте организации.
Среди заявленных на включение с список ВОЗ значатся в том числе два российских препарата — «Спутник V» НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и «Эпиваккорона» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».
По данным ВОЗ, вакцина «Спутник V» прошла три этапа утверждения из пяти. Отмечается, что по ней «проведено несколько встреч» и «запрошено дальнейшее прояснение». На 28 — 29 января запланировано обсуждение «сроков предоставления данных». Вакцине «Эпиваккорона» предстоит пройти еще четыре этапа, отмечается в документе. Дата принятия экспертами ВОЗ окончательного решения пока не определена.
«Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации от коронавируса в России.