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ВОЗ может включить ряд вакцин от COVID-19 в список экстренного применения

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения в ближайшие недели может принять решение о включении в список для экстренного применения вакцин от коронавируса. Заявки на такое применение подали 14 производителей вакцин. Об этом говорится в графике рассмотрения заявок, опубликованном на сайте организации. 

Среди заявленных на включение с список ВОЗ значатся в том числе два российских препарата — «Спутник V» НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и «Эпиваккорона» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». 

По данным ВОЗ, вакцина «Спутник V» прошла три этапа утверждения из пяти. Отмечается, что по ней «проведено несколько встреч» и «запрошено дальнейшее прояснение». На 28 — 29 января запланировано обсуждение «сроков предоставления данных». Вакцине «Эпиваккорона» предстоит пройти еще четыре этапа, отмечается в документе. Дата принятия экспертами ВОЗ окончательного решения пока не определена. 

«Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания вакцины. Препарат используется для массовой вакцинации от коронавируса в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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