Любовь Соболь и Олег Навальный задержаны на 48 часов
Брат основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального Олег Навальный и юрист ФБК Любовь Соболь задержаны на 48 часов. Об этом сообщили директор фонда Иван Жданов и адвокат Соболь Владимир Воронин в своих аккаунтах в Twitter.
Навального задержали после допроса в полиции. «Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу. Олега Навального забирают в ИВС на Петровку 38», — написал Жданов. По какому именно делу подозревают Навального, он не уточнил. Жданов также сообщил, что Соболь задержали на 48 часов в статусе подозреваемой и отправили в ИВС на Петровке. По словам Воронина, речь идет об уголовном деле по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (236-й статье УК РФ).
По этому же делу на 48 часов задержана участница группы Pussy Riot Мария Алехина, сообщила другая участница группы Надежда Толоконникова в Instagram.
Накануне силовики пришли с обыском в квартиру Алексея Навального в Марьино, где находился его брат Олег. После допроса его увезли полицейские. Обыски также прошли в съемной квартире Юлии Навальной на Автозаводской, а также в студии Youtube-канала «Навальный Live», где в тот момент находилась Соболь, и в офисе ФБК.
23 января в крупных городах России прошла несогласованная акция протеста в поддержку Навального, который 18 января был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». ФСИН требует заменить ему приговор: 3,5 года условно на реальный срок. Сам Навальный называл все дела против него сфабрикованными.
Ранее Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что на несогласованной акции в поддержку Навального в Москве пришли 19 человек с коронавирусом.