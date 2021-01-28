Любовь Соболь и Олег Навальный задержаны на 48 часов

Навального задержали после допроса в полиции. «Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу. Олега Навального забирают в ИВС на Петровку 38», — написал Жданов. По какому именно делу подозревают Навального, он не уточнил. Жданов также сообщил, что Соболь задержали на 48 часов в статусе подозреваемой и отправили в ИВС на Петровке. По словам Воронина, речь идет об уголовном деле по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (236-й статье УК РФ).