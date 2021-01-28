Актера Василия Ланового перевели в реанимацию после заражения коронавирусом
Народный артист России, актер Василий Лановой, госпитализированный с коронавирусом в начале года, переведен в реанимацию из-за ухудшения состояния, сообщил директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок.
«Он находится в реанимации, все проходит под контролем врачей», — сказал он агентству ТАСС.
О том, что Лановой и его супруга, актриса Ирина Купченко заразились коронавирусом, стало известно 2 января. У артиста обнаружили поражение 5% легких и диагностировали ему пневмонию. Тогда Купченко сказала, что ее муж чувствует себя нормально и в клинику его положили, чтобы поддерживать состояние здоровья и не рисковать ввиду возраста. 16 января Лановому исполнилось 87 лет.
Василий Лановой родился в 1934 г. в Москве. За свою карьеру снялся более чем в 80 фильмах, среди которых «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина», «Офицеры» и «Семнадцать мгновений весны». С 1957 г. выступает в театре им. Вахтангова.