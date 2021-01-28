Актера Василия Ланового перевели в реанимацию после заражения коронавирусом

О том, что Лановой и его супруга, актриса Ирина Купченко заразились коронавирусом, стало известно 2 января. У артиста обнаружили поражение 5% легких и диагностировали ему пневмонию. Тогда Купченко сказала, что ее муж чувствует себя нормально и в клинику его положили, чтобы поддерживать состояние здоровья и не рисковать ввиду возраста. 16 января Лановому исполнилось 87 лет.